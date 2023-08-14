الإثنين 14 أغسطس 2023
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اقتصاد

أستاذ اقتصاد: تجارة الترانزيت ليست وليدة العصر، وضبط الأسواق والأسعار في هذه الحالة

الدكتور صلاح الدين
الدكتور صلاح الدين فهمي، فيتو

ظهر مفهوم "تجارة الترانزيت المباشر" بشكل أكبر بعد إجراء العديد من التعديلات في أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، كأحد الأدوات التي توظفها الحكومة لتحسين بنية الاقتصاد المصري، وجعل مصر أحد أقوى المراكز الإقليمية التجارية، لزيادة الصادرات والوصول إلى النسبة المستهدفة منها وانتعاش الأسواق المصرية مرة لمواجهة الموجة التضخمية التي نشهدها خلال الفترة الحالية.

 وتجارة الترانزيت تسمح بقبول وثائق التأمين كضمان مقبول جمركيا بدلا من الاقتصار على الضمان النقدي والضمان البنكي، بحيث يصبح الإجراء الجمركي الذي تنقل البضائع من خلاله، تحت رقابة الجمارك من وسيلة نقل واردة إلى وسيلة نقل صادرة داخل الدائرة الجمركية إلى دولة أجنبية أثناء فترة تواجدها على الأرصفة والتي يطلق عليها "ساحات الترانزيت المباشر" مما يعمل على تسريع عملية الإعفاء الجمركي وتقليص مدتها.

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تجارة الترانزيت ليست وليدة العصر

وأوضح الدكتور صلاح فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن تجارة الترانزيت كانت متواجدة منذ فترة كبيرة ولكن بصورة غير مباشرة وليست وليدة العصر، حيث ظهرت عن طريق التبادل التجاري بشكل عام من خلال قناة السويس وموانئ التجارة المصرية، حيث كان يتم تصدير البضائع من خلالها وبنفس الطريقة التي تنتهجها تجارة الترانزيت خلال الوقت الحالي، فهي تعد أحد الأدوات المستخدمة لتسريع إجراءات الإفراج عن البضائع والسلع بالجمارك وطرحها بالأسواق.

الجمارك المصرية، فيتو

ضرورة الاعتماد على الحلول طويلة الأجل

وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أنه يجب أن يكون هناك نظرة مستقبلية للاقتصاد المصري ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تسعى الدولة إلى تحقيقها وليس الاعتماد فقط على الحلول المؤقتة، وإنما يجب أن يكون هناك علاج طويل الأجل للمشاكل الاقتصادية، من خلال تجارب الدول الأخرى لتقليل حدة الاختلال التي تشهدها الأسواق واستعادة التوازن مرة أخرى لتحقيق النسب المستهدفة من الصادرات.

 

طريقة ضبط الأسواق وأسعار السلع

وأشار، إلى ضرورة العمل على تفعيل دور الصناعات المحلية وخفض الاستيراد من الخارج، وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي والعمل على تشجيع الاستثمارات سواء الأجنبي أو المحلي إضافة إلى تحفيزه وتقديم كافة التسهيلات المتاحة أمام المستثمرين باعتبارهم مصدرا هاما لتدفق الدولار، لافتا إلى أنه في هذه الحالة سيتم ضبط الأسواق والأسعار مرة أخرى، وخفض معدلات التضخم وبالتالي تقل نسب البطالة وتزيد معدلات النمو.

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تكليفات رئاسية قوية للحكومة لتشجيع تجارة الترانزيت والتصنيع والتصدير

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع جهود جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت، وتعزيز المسار الوطني لتحفيز الصادرات، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، من أجل دعم بنية الاقتصاد المصري.

 

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