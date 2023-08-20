8 أنظمة تتوفر في السيارات الكهربائية فقط (فيديو وصور)

تعتبر السيارات الكهربائية حديث العالم خلال السنوات القادمة نظرا لأن الشركات تسعى إلى تقديم كل ما هو متعلق بالسيارات الكهربائية لكي يتم القضاء على السيارات التي تعمل بالوقود المؤثر على سلامة البيئة ويرفع من حجم تلوث البيئة لذا السيارات الكهربائية البديل الوحيد لتلك الأزمة التي أثرت على المناخ بالسلب.

حيث أكدت الشركات المتخصصة فى صناعة السيارات الكهربائية، على أن مكونات السيارة الكهربائية تختلف فى التصميم عن سيارات الوقود قد تكون تختلف عن السيارات الكهربائية ايضا لكل شركه لغة تصميم خاصة فيها، مثل بطاريات الجر، والمحولات محولات DC-DC، ومحركات الجر، وأجهزة الشحن وأجهزة التحكم، تحدد أيضا الأنواع المختلفة لمكونات السيارة الكهربائية كيفية عمل السيارة.

حيث تتكون السيارات الكهربائية من محرك كهربائي يعمل ببطارية. الميزة الرئيسية لمكونات السيارة الكهربائية هي أنها لا تصدر أي انبعاثات وتظل صديقة للبيئة. كما أنها لا تستهلك أي نوع من أنواع الوقود الأحفوري، وبالتالي فهي تستخدم شكلًا مستدامًا من الطاقة لتشغيل السيارة.

Advertisements

المكونات الرئيسية للسيارات الكهربائية

ونرصد في التقرير التالي المكونات الرئيسية للسيارات الكهربائية هي كالتالي:

1 - بطارية الجر

تقوم بتشغيل المحركات الكهربائية المركبة الكهربائية. تعمل البطارية كنظام تخزين كهربائي. يخزن الطاقة في شكل تيار مستمر.

سيكون النطاق أعلى مع زيادة كيلوواط للبطارية. يعتمد عمر البطارية وتشغيلها على تصميمها. يقدر عمر بطارية الجر بحوالي 200000 ميل.

2 - محول DC

يوزع محول DC طاقة الخرج القادمة من البطارية إلى المستوى المطلوب. كما يوفر الجهد المطلوب لشحن البطارية المساعدة.

3 - المحرك الكهربائي

يقوم المحرك بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية. تقوم هذه الطاقة تدوير العجلات. المحرك الكهربائي هو المميز للسيارة الكهربائية عن السيارات التقليدية. وهناك ميزة مهمة للمحرك الكهربائي هي آلية الكبح المتجدد.

4- العاكس



محول تيار التيار المتردد المتولد أثناء الكبح المتجدد إلى تيار مستمر. يستخدم هذا أيضًا لإعادة شحن البطاريات. يمكن للعاكس تغيير سرعة.

5 - كابل الشحن

يقوم بشحن حزمة البطارية. يقع منفذ الشحن أحيانًا في الجزء الأمامي أو الخلفي من مكونات السيارة الكهربائية.

6 - شاحن السيارة الكهربائية

يوجد الشاحن بالسيارة، ويتم تثبيته داخل السيارة. يراقب خصائص البطارية المختلفة ويتحكم في التيار المتدفق داخل حزمة البطارية.

7 - وحدة التحكم الإلكتروني

تقوم هذه الوحدة بتنظيم الطاقة الكهربائية من البطاريات إلى المحركات الكهربائية. تحدد الدواسة التي يضبطها السائق سرعة السيارة وتكرار تباين الجهد الذي يتم إدخاله إلى المحرك. كما أنه يتحكم في عزم الدوران الناتج.

8 - البطاريات المساعدة

ستستمر البطاريات المساعدة في شحن السيارة، ويمنع انخفاض الجهد الناتج أثناء بدء تشغيل المحرك من التأثير على النظام الكهربائي.