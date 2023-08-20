الصحة العالمية: نهدف للتخلص من الأمراض المنقولة جنسيا في 2030

كشف الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط عن الأمراض التي تسعى المنظمة للقضاء عليها خلال السنوات المقبلة.

4 دول تتخلص من مرض الحصبة

وأوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لـ" فيتو" أنه قد تمكنت العديد من بلدان الإقليم من التخلص من عدد من الأمراض من بينها البحرين ومصر وعمان وإيران من مرض الحصبة.

التخلص من مرض التراخوما

وأضاف أنه تخلصت المملكة العربية السعودية والعراق وعمان وإيران والمغرب من مرض التراخوما وتخلص عدد من البلدان من الملاريا، فيما نجحت عمان فى التخلص من انتقال فيروس المناعي البشري المسبب للإيدز من الأم إلى الجنين.

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القضاء على مرض الفيلاريا أي داء الفيل

وأشار إلى أنه رغم التحديات والأزمات طويلة الأمد نجحت بعض البلدان مثل اليمن فى القضاء على مرض الفيلاريا أي داء الفيل.



وأكد أنه تبذل منظمة الصحة العالمية أيضًا جهودا ضخمة للقضاء على شلل الأطفال، ومنذ يناير 2023 وحتى 30 يونيو 2023، تم الإبلاغ عن 6 حالات إصابة بفيروس شلل الأطفال البرى من النوع 1 منهم 5 حالات من أفغانستان وحالة واحدة من باكستان.

فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الفيروسي



أوضح الدكتور أحمد المنظرى أن المنظمة تبذل مع بلدان الإقليم جهودًا للعودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف القضاء على بعض الأمراض فى مختلف أنحاء العالم بين عامي 2020 و2030 مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الفيروسي والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.

كان قد أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، أن تغير المناخ هو عامل خطر رئيسي قد يزيد من خطر انتقال عدوى الحمى النزفية.

الخطر المباشر لانتشار مرض الحمى النزفية

وأوضح لـ "فيتو" أن الخطر المباشر لانتشار مرض الحمى النزفية من العراق إلى بلد جديد ضئيل.

وكشف عن طبيعة مرض الحمى النزفية الذي انتشر في العراق، ومدى خطورته.

مرض الحمى النزفية

وأكد أن الحمى النزفية الفيروسية الشديدة هي مرض يسببه فيروس يسمى "فيروس الحمى النزفية في القرم والكونغو" مشيرا أن الحمى النزفية الفيروسية تنتقل إلى البشر من خلال ملامسة القراد المصاب أو الدم الحيواني من خلال الأنسجة الانتقال الأولي.

وينتقل المرض من شخص مصاب إلى آخر عن طريق ملامسة الدم الملوث بالعدوى أو سوائل الجسم.



أوضح أنه يمكن أن تحدث العدوى المكتسبة من المستشفيات أيضًا بسبب سوء التعقيم للمعدات الطبية وإعادة استخدام الإبر وتلوث الإمدادات الطبية.

تتوطن الحمى النزفية في أفغانستان وإيران والعراق

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط أنه يبلغ معدل الوفيات بين المصابين 40٪ مشيرا إلى أنه على الصعيد العالمي، هناك 3 مليارات شخص معرضون لخطر الإصابة بهذا المرض

وعلى صعيد الإقليم، تتوطن الحمى النزفية في أفغانستان وإيران والعراق وباكستان.

أكد أنه تم الإبلاغ عن حالات بشرية متفرقة وتفشيات للمرض من 9 بلدان أفغانستان والعراق وإيران والكويت وعمان وباكستان والسودان والإمارات العربية المتحدة.