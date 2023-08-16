الأربعاء 16 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

هل المتعافون من كورونا لديهم مناعة ضد المتحور الجديد؟ طبيب يوضح

فيروس كورونا،فيتو
فيروس كورونا،فيتو

كشف الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة عن معنى الهروب المناعى لمتحور فيروس كورونا الجديد.

وأوضح استشاري المناعة والحساسية لــ"فيتو" أن الهروب المناعى الذي يتسم به المتحور الجديد هو عدم تعرف الجهاز المناعى على الفيروس.

وأشار إلى أن أي إنسان أصيب بفيروس كورونا من قبل لا يعطيه مناعة ضد المتحور الجديد لفيروس كورونا.

 

فيروس كورونا

وأكد الدكتور أمجد الحداد استشاري أمراض الحساسية والمناعة، أن أعراض الإصابة بنزلات البرد العادية تتشابه مع أعراض متحور فيروس كورونا الجديد.

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وأوضح استشاري الحساسية والمناعة أن تحورات فيروس كورونا المستمرة حولت فيروس كورونا إلى إصابة شبيهة بنزلة البرد.

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع أي نزلة برد على أنها اشتباه بفيروس كورونا، مؤكدًا أن ٩٠% من حالات الإصابة بفيروس كورونا أصبحت حالات بسيطة.

وقال إنه لا يوجد اختلاف بين أعراض جميع متحورات فيروس كورونا ومنهم المتحور الجديد Eg.5. 

وأكد أنه لم يثبت وجود أي أعراض جديدة أو مضاعفات شديدة للمتحور الجديد Eg.5 إلا أنه أكثر قدرة على الانتشار من غيره.

 

أعراض متحور كورونا الجديد

وأشار إلى أن أهم الأعراض هي أنه يصيب الجهاز التنفسي العلوي ويسبب أعراضًا منها:
الرشح 
الزكام
العطس 
ارتفاع درجة الحرارة 
الصداع

 

أعراض الجهاز التنفسي السفلى

وأوضح أن أعراض الجهاز التنفسي السفلى بسيطة منها الكحة والسعال وصعوبة التنفس وهي أقل حدوثا في المتحور الجديد  Eg.5.

 

جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمرض كورونا

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أنها تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمرض كورونا «كوفيد 19» بصفة عامة باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل الإنفلونزا الموسمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فيما يخص الموقف الوبائي في مصر، فإنه بداية من شهر أبريل وحتى الآن، بدأت حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 تتناقص بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى أقل المعدلات مقارنة بالسنوات السابقة، كما أنه لا توجد حالات وفاة منذ آخر حالة تم تسجيلها في 16 مارس 2023 حتى الآن، وجميع المتحورات المنتشرة حاليًّا تنتمي إلى المتحور أوميكرون ولا تتسبب في حدوث حالات مرضية شديدة.

 

وتابع «عبد الغفار» إن الوزارة تتابع الموقف الوبائى للفيروسات التنفسية، بما فيها كوفيد-19، من خلال منظومة ترصد قوية تشمل الترصد الروتيني للأمراض التنفسية الحادة للحالات المترددة على العيادات الخارجية أو المحجوزة في المستشفيات، ومن خلال المواقع المختارة لترصد الأمراض التنفسية الحادة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا، ويتم فحص التسلسل الجيني للعينات المؤكدة معمليًّا لمرض كوفيد-19 بمعامل الصحة العامة المركزية بشكل مستمر، لمتابعة ظهور المتحورات الجديدة  داخل جمهورية مصر العربية.

 

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