حملة مكبرة للقضاء على وصلات المياه غير القانونية بدمياط الجديدة

شنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الاسكان حملة مكبرة لضبط وصلات المياه الخلسة والغير قانونية لاسترداد حق الهيئة والحفاظ على المرافق العامة بالمدن الجديدة.



واكد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتصدى بكل حزم للتعديات على مرفق مياه الشرب بالمدينة وقامت اليوم لجنة الخلسة بمعاونة ادارتى الامن والتنمية وقسم شرطة التعمير بدمياط الجديدة بشن حملة مكبرة بالمنطقة المركزية واسفرت الحملة عن فصل ٢١ وصلة مياه غير قانونية وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات وتحصيل الغرامات الفورية طبقا لمتوسط الاستهلاك والقواعد المنظمة والتحفط على مواتير المياه وايقاف التعامل على سيستم الجهاز لحين توفيق الاوضاع.



وأكد رئيس الجهاز على استمرار اعمال اللجنة والتصدي بكل حزم لاى تعديات على المرافق العامة واسترداد حق الدولة.

كشف المهندس عبد الرءوف الغيطى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن تفاصيل أعمال تنفيذ محطات الصرف الصحى بالمدينة والخطوط الملحقة بها.

وتفقد المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس الجهاز، الأعمال المتبقية من محطة الصرف الصحى (رقم 11) وخط الطرد الملحق بها والذي يقوم بنقل مياه الصرف الصحى بمنطقة الاندلس وامتداد الأندلس إلى محطة (رقم 12) ومنها لمحطة الصرف الصحى امتداد المستثمرين ومنها لمحطة المعالجة بالمدينة وذلك لحل مشكلة الصرف بمنطقة الأندلس.

كما تابع أعمال تنفيذ محطة الصرف الصحى بقطع أراضي بيت الوطن (امتداد النرجس) لنقل مياه الصرف الصحى بالمنطقة إلى محطة جنوب المستثمرين.

واستمرت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة رفع داخل محطة المعالجة (انتك) بخط الطرد الخاص بها حتى محطة رفع الصرف الصحى المقاولون العرب يشمل المشروع محطة رفع بطاقة ٤٥٠ لتر ثانية وخط طرد قطر ٦٠٠مم وبطول ١٢٠٠ م ط وذلك لزيادة قدرة المحطة على استيعاب كميات مياه الصرف الصحى الواردة لها من التجمع الثالث وتفادى المشاكل السابقة التي كانت تحدث بسبب كميات المياه الزائدة عن طاقة المحطة.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مسئولى أجهزة مدن: الشيخ زايد، والشروق، والعبور، وبني سويف الجديدة، قامت بشن حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والظواهر العشوائية، مشددا على أن هناك تعليمات بالمرور اليومي في مختلف الأحياء، لرصد أي مخالفة، والتعامل معها بكل حسم.

وقال المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم شن حملة لإزالة روف مخالف بدون ترخيص بالحي الـ16، المجاورة الأولى بالمدينة، بإشراف من نائب رئيس الجهاز للتنمية، ومسئولي الإدارات المختصة بالجهاز، وبالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، لافتًا إلى أنه تم تحرير محضر للمخالفة وتنفيذ الإزالة الصادرة واستكمال الإجراءات القانونية، وذلك بهدف ردع المخالفين ومحاربة المخالفات البنائية بالمدينة.

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وأضاف المهندس أحمد مصطفى، أنه تم شن حملة أخرى لإزالة روف مخالف بدون ترخيص بالحي الثامن، المجاورة الثالثة بالمدينة، وتم تحرير محضر للمخالفة وتنفيذ الإزالة الصادرة واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة الفورية تمكنت من إيقاف مخالفة بنائية فى مهدها بالمنطقة الثالثة عمارات، حيث تمثلت تلك المخالفة فى الشروع فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء، موضحًا أن اللجنة قامت بإزالة أبنية من الطوب بالعقار، كما تم التحفظ على أدوات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المُخالف.

وطالب رئيس جهاز مدينة الشروق أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

وأشار المهندس محمد عصام الدين، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، إلى أن جهاز المدينة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بمدينة بني سويف الجديدة، قام بشن حملة لإزالة المخالفات وغلق وتشميع المحال المخالفة بالمدينة، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 5 قرارات غلق وتشميع لمخازن تعمل بدون ترخيص تشغيل بالحي السكني الأول بالمدينة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بمعرفة شرطة التعمير.