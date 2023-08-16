طرح وحدات تجارية للبيع بالمزاد فى حدائق أكتوبر

اعلن جهاز مدينة حدائق اكتوبر عن طرح عدد من الوحدات والمحلات التجارية للبيع بنظام المزاد العلني.

ويطرح الجهاز 13 محلا تجاريا وصيدليتين بمناطق ( ١١٨٥ عمارة إسكان اجتماعي- سكن مصر ٢٢٨ عماره - ٢٦٦ عمارة إسكان اجتماعي) وذلك بجوار مقرات النيابات وبأنشطة مختلفه.

ويعقد المزاد يوم الاثنين الموافق ٢١-٨-٢٠٢٣ بمقر الجهاز ويتم شراء الكراسة من مقر الجهاز ( طريق زويل امام ابني بيتك الاولى).

تفاصيل أنظمة السداد

كما حددت أنظمة السداد وهى سداد مبلغ تأمين دخول المزاد (٢٥٠٠٠ ج) خمسة وعشرون ألف جنيه، لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد للاشتراك هذا بالإضافة إلى استكمال سداد نسبة ١٠٪ و۱٪ مصاريف إدارية و٠٫٥٪ لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسى بها المزاد وذلك فور رسو المزاد و٥% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

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والباقى ٩٠% يتم سداده بإحدى الطريقتين التاليتين:

- استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد.



۲- سداد باقى القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا اليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزى المصرى وقت السداد بالإضافة إلى (٪٠.٥) مصاريف تحصيل و۲٪ طبقا لمنشور وزارة المالية.

على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز مدينة بدر قبل الاستلام.

يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة فى مواعيد العمل الاستلام هذا كما يخضع المزاد لأحكام القانون رقم (۱۸۲ ) لسنة ۲۰۱٨ قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

حملة لإزالة مخالفات البناء بدون ترخيص

كما أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة داخل حدود أجهزة تنمية (جزيرة الوراق الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – العبور الجديدة).

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة بجزيرة الوراق وعددها 39 متغيرا مكانيا، ومخالفة بناء بقرية سياحية، والمتمثلة في استئناف أعمال بناء مخالفة بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة بقطعة أرض داخل حدود الساحل الشمالي الغربي، ومخالفات البناء بقطعة أرض بجمعية الأمل بمدينة العبور الجديدة، والمتمثلة في أعمال بناء بدون ترخيص.

كما نصت القرارات على أن تتولى أجهزة تنمية جزيرة الوراق الجديدة والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي ومدينة العبور الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.