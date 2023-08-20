رابط التقديم وحجز أراضي مسكن بالمدن الجديدة

يبدأ الثلاثاء المقبل الحجز الإلكتروني بالطرح الثالث لأراضى مسكن للتخصيص الفوري، لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد "مَسكن"، بنظام الطرح الدائم، بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي.

والطرح الثالث، يضم 522 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي، 38 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزًا بمدن (القاهرة الجديدة – العبور – المنصورة الجديدة)، بجانب 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (الشروق – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – بنى سويف الجديدة)، بالإضافة إلى 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة).

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والتقديم والحجز الكترونيا من هنا

ويقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي)، ثم يقوم باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.

والموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز، كما أنه في حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضي الأكثر تميزا، سيتم الرجوع إلى عملة السداد، والتي تعطى أفضلية للسداد بالدولار الأمريكي (تحويلًا من الخارج أو من الداخل شريطة مرور ٦٠ يومًا على إيداعه بالبنك)، بينما قطع الأراضي المميزة والمتوسطة فيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفى حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.

وأوضح الدكتور وليد عباس، أن الطرح الثاني من برنامج "مَسكن" خلال الفترة من (16/3/2023: 15/5/2023)، تضمن 481 قطعة أرض، وبلغت نسبة الحجز لقطع الأراضي بمحاور (المميز - المتوسط) حوالي 100 % من قطع الأراضي المطروحة، فيما بلغت نسبة الأراضي المخصصة بمحور الأكثر تميزًا حوالي 50 % من قطع الأراضي المطروحة، 11 % منها سيتم استكمال قيمتها بالدولار الأمريكي.