الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رياضة

الرياضة تواصل مشروع صيف شبابنا في الجيزة

الشباب والرياضة تواصل
الشباب والرياضة تواصل مشروع صيف شبابنا بمحافظة الجيزة، فيتو

أطلقت الإدارة المركزية لتنمية النشء في وزارة الشباب والرياضة، مشروع "صيف شبابنا" بالتعاون مع المركز الثقافي للطفل، حيث تم  تنفيذ ورش فنية وثقافية للنشء بمراكز الشباب بالجمهورية بهدف استثمار الوقت الحر في تنمية وصقل المواهب المتنوعة.

وتم تنفيذ أولى الفعاليات بمركز شباب الصفا بمحافظة الجيزة وتضمنت الفاعليات تنظيم مسابقات ثقافية وتوزيع قصص وعرايس ماريونيت، تنفيذ ورشة فخار ورسم على الوجة وورشة سر البطولة وورشة تعلم التصوير الفوتوغرافي، لتنمية مواهب النشء الفنية، واكتشاف المبدعين منهم وتبنيهم، وبهدف خلق أجواء تفاعلية وفرص التعلم والاستفادة من المتدربين.

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الشباب والرياضة تواصل مشروع  صيف شبابنا بمحافظة الجيزة، فيتو 

كما تم تنفيذ ورشه تعلم فن  "اورجامى" وهو فن يعتمد علي تحويل الورقة المسطحة الي صورة فنية مجسمة من خلال عدة طيات مختلفة. ويهدف هذا الفن إلى تنمية الابداع والابتكار لدى النشء.  كما يتم استخدامه فى الدعم النفسي وتعديل السلوك، ويعد أيضًا من الفنون التي تساعد علي الصبر والتركيز وتفريغ الطاقة السلبية وتحفيز الانتباه لدى النشء.

الشباب والرياضة تواصل مشروع  صيف شبابنا بمحافظة الجيزة، فيتو 

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية عن فتح مراكز الشباب لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية لتسويق منتجاتهم مجانا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة قيام الوزارة بتبني آليات مبتكرة لنشر ثقافة العمل الحر ومساهمة الوزارة في خفض معدلات البطالة من خلال فتح مراكز الشباب  لتسويق منتجات الشباب أصحاب المنتجات اليدوية والتراثية، وذلك لاقبال  مجموعة كبيرة من الشباب على تبني مشروعات خاصة بهم لتحقيق دخل مناسب يمثل دعما كبيرا لقطاع المنتجات اليدوية والحرفية.

وزارة الرياضة تفتح مراكز الشباب لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية لتسويق منتجاتهم مجانا، فيتو 

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ عدد (28) معرضًا بمراكز الشباب خلال الفترة من 1/7/2023 وحتى 13/8/2023 بمحافظات (الجيزة / أسيوط / الوادي الجديد / شمال سيناء / أسوان / بني سويف / جنوب سيناء / البحر الأحمر / بورسعيد / الدقهلية) بمشاركة (304) عارضين من أصحاب المشروعات.

وزارة الرياضة تفتح مراكز الشباب لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية لتسويق منتجاتهم مجانا، فيتو 2 

من ناحية أخرى، حسمت وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، مصير الجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك والتي كان من المفترض أن تعقد يوم الجمعة المقبل 18 أغسطس.

وكشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة أرسلت خطابا رسميا إلى نادي الزمالك يتضمن بطلان إجراءات دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع غير عادي، يوم الجمعة المقبل، والتي كانت تتضمن مناقشة تعديل لائحة النادي.

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الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي مشروع صيف شبابنا

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