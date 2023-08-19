السبت 19 أغسطس 2023
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رياضة

الشباب والرياضة تنظم معرضا للمنتجات اليدوية والتراثية بالغربية ضمن مبادرة صيف شبابنا

الشباب والرياضة تنظم
الشباب والرياضة تنظم معرض للمنتجات اليدوية بالغربية، فيتو

نظمت وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب، معرضا للمنتجات اليدوية والتراثية بمركز شباب شوبر بمحافظة الغربية.

تضمن المعرض منتجات يدوية تمثل مخرجات للورش الحرفية التي سبق تنفيذها داخل أندية الفتاة والمرأة بالمحافظة، ومنها (عقاده، ديكوباج،بورسيلين، إعادة تدوير لمخلفات المنزل  لعمل قطع ديكور)،وشهد المعرض اقبال كبير من رواد المركز.

كما تم عقد ندوة  لعضوات أندية الفتاة والتطوع تحت عنوان ترشيد استهلاك المياه، تناولت أهميه المياه وطرق  الاستهلاك الامثل للمياه للترشيد.

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وتعد إقامة معارض الحرف اليدوية والتراثية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، فرصة جيدة لتسويق المنتجات المعروضة بداخلها، لتشجيع الفتيات ودعمهم من خلال توفير منافذ بيع لهن وعرض منتجاتهن بأسعار مناسبة.

من ناحية أخرى، أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتألق لاعب منتخبنا الوطني مصطفي حسين  وزن 67 ك، بعد تأهله لنهائي بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 20 عامًا بالأردن.

 

وزير الرياضة يشيد بتألق مصطفي حسين في بطولة العالم للمصارعة الرومانية

أكد الدكتور أشرف صبحي، علي استمرار الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة في دعم الرياضة المصرية وتحقيق المزيد من الانتصارات والانجازات على المستوى الدولي.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي أن الوزارة تعمل دومًا علي تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات.

وكان لاعب منتخبنا للمصارعة الرومانية تحت 20 عامًا، قد تغلب على اللاعب الكرواتي في دور ال 32، وتغلب على اللاعب الأذربيجاني بطل العالم العام السابق في دور 16.

كما تغلب علي بطل تركيا في ربع النهائي، ثم تغلب على اللاعب الإيراني بطل آسيا في نصف النهائي، ويتقابل غدًا مع لاعب أرمينيا على الميدالية الذهبية.


وقام أبطال منتخبنا الوطني الأول للمصارعة كيشو وعبد اللطيف، بدعم لاعبي منتخب مصر تحت 20 عامًا في منافساتهم ببطولة العالم بالأردن، وخاصًة بعد تأهل مصطفي حسين للعب علي الميدالية الذهبية غدًا، وكذلك فكري عيسي علي الميدالية البرونزية.

 

من ناحية أخرى، هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عزمي محيلبة نجم المنتخب الوطني للرماية بعد فوزه بالميدالية البرونزية بمنافسات الاسكيت ببطولة العالم للكبار 2023 المقامة بدولة أذربيجان.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الكبير لنجم منتخب الرماية عزمي محيلبة، مؤكدًا أن البطل المصري عزمي محيلبة دوما ما يُسجل لمصر إنجازات تاريخية في رياضة الرماية، فهو أول لاعب مصري في تاريخ الرماية يعتلي منصات التتويج ببطولات العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعد تحقيقه الميدالية الذهبية 2022 والبرونزية 2023.

 

وزير الشباب والرياضة يهنئ عزمي محيلبة ببرونزية بطولة العالم للرماية

أشرف صبحي يشيد بتصدر لاعبي المشروع القومي للموهبة جدول البطولة العربية للجودو

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