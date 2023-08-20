بميزانية 750 مليون ريال، السعودية تطلق استراتيجية "كاوست" لجامعة الملك عبد الله

أطلق ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست"، اليوم الأحد، الاستراتيجية الجديدة لجامعة الملك عبد الله.

الأمير محمد بن سلمان يطلق استراتيجية كاوست

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الأمير محمد بن سلمان: إنه منذ تأسيس "كاوست" تتميز في أبحاثها وابتكاراتها ومواهبها، وأصبحت إحدى الجامعات البحثية الرائدة في العالم.

وتابع الأمير محمد بن سلمان، تمثل الاستراتيجية الجديدة عهدا جديدا لـ جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، لترسيخ مكانتها العلمية والأكاديمية التي وصلت إليها، لتكون منارةً للمعرفة، ومصدرا للإلهام والابتكار، تماشيا مع طموحات رؤية المملكة 2030 من أجل مستقبل أفضل للمملكة والعالم.

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جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، فيتو

وبيت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن استراتيجية " كاوست" تهدف إلى تحويل العلوم والأبحاث لابتكارات ذات مردود اقتصادي من خلال التركيز على الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وهي صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والطاقة المتجددة، واقتصاديات المستقبل، إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية والمحلية المثمرة، والشراكة مع القطاع الخاص مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

السعودية تضع 750 مليون ريال ميزانية لجامعة الملك عبد الله

وأشارت الوكالة السعودية، إلى أن الاستراتيجية الجديدة تركز على زيادة فرص تحويل الأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي، حيث يشمل ذلك ثلاث مبادرات رئيسة، وهي إطلاق معهد التحول الوطني للبحوث التطبيقية (NTI)، وإعادة تنظيم معاهد الأبحاث في الجامعة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وتأسيس صندوق الابتكار التقني العميق (DTIF) بميزانية تقدر بـ750 مليون ريال، إذ يهدف الصندوق إلى الاستثمار المبكر في الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في التقنية الفائقة، بما يعزز التنوع الاقتصادي ويسهم في توليد الوظائف التقنية النوعية.

وستسهم "كاوست"، من خلال هذه المبادرات والشراكات، في تطوير منظومة التعليم العالي وقادة البحث العلمي في المملكة العربية السعودية، وتسويق البحوث وتبادل الابتكار العالمي، وتحفيز نمو الشركات الناشئة القائمة على التقنية المتقدمة، بما يعزز تنافسية اقتصاد المملكة وريادتها عالميًا في الابتكار، حسب "واس".

يشار إى إن استراتيجية جامعة الملك عبدالله للعلوم والتنكولوجيا، تستند على إرث "كاوست" ومكانتها الأكاديمية العالمية، حيث احتلت الجامعة المرتبة الأولى عالميًا من حيث "الاقتباسات لكل عضو هيئة التدريس"، وفقًا لتصنيف (QS) لعام 2021، فيما يُضمن الإنتاج البحثي للجامعة في أهم 25% من المجلات العلمية الأعلى تصنيفا على مستوى العالم، وبحصة أكبر من مثيلاتها من الجامعات العريقة، ويوجد خريجو "كاوست" اليوم في مجموعة من كبرى الشركات العالمية والمؤسسات العلمية ومراكز الأبحاث، كرؤساء تنفيذيين وباحثين، مثل وكالة "ناسا"، ومعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا، ونيوم، وجهات أخرى.

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