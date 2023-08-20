الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يتقدم على إيفرتون 0/2 في الشوط الأول (صور)

أستون فيلا وإيفرتون،
أستون فيلا وإيفرتون، فيتو

الدوري الإنجليزي، تقدم فريق أستون فيلا على ضيفه إيفرتون 0/2 في الشوط الأول، في المباراة التي تجري اليوم الأحد، على ملعب فيلا بارك، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل هدفي أستون فيلا في مرمى إيفرتون، جون ماكجين في الدقيقة 18، دوجلاس لويز في الدقيقة 25 من ضربة جزاء.

أستون فيلا، فيتو

تشكيل أستون فيلا أمام إيفرتون

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش، كونسا، باو، لوكاس ديني.

خط الوسط: جون ماكجين، أبو بكر كامارا، دوجلاس لويز، بيلي.

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خط الهجوم: ديابي، أولي واتكينز.

تشكيل إيفرتون ضد أستون فيلا

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: باترسون، مايكل كين، جيمس تاركوفسكي، يونج.

خط الوسط: أونانا، أليكس إيوبي، جارنر، جوي.

خط الهجوم: كالفرت لوين، عبد الله دوكوري.

أستون فيلا وإيفرتون، فيتو

موعد مباراة ليفربول أمام نيوكاسل 

يستعد فريق ليفربول، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

تقام مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل 26 أغسطس، وتنطلق أحداثها في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب سانت جيمس بارك، معقل فريق نيوكاسل.

مباراة ليفربول ضد مضيفه نيوكاسل تنقلها على الهواء مباشرة شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري الانجليزي وبالتحديد عبر قناة عبر قناة بريميوم 1.

ليفربول يفوز على بورنموث 

انتهت مباراة  ليفربول وبورنموث، وحقق الريدز الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية من البريميرليج على أرضية ملعب أنفيلد معقل الريدز.

تقدم بورنموث بالهدف الأول في الدقيقة 3 عن طريق سيمينو، واستطاع لويس دياز خطف هدف التعادل للريدز في الدقيقة 27، وعاد محمد صلاح لإحراز هدف التقدم لليفر في الدقيقة 37 بعد أن أكمل الكرة بعد إضاعته ركلة الجزاء، وأحرز جوتا الهدف الثالث لفريق ليفربول في الدقيقة 63.

وحقق ليفربول الفوز الأول له في الدوري، بعدما تعادل في المباراة الأولى أمام تشيلسي بهدف لكل فريق.

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الدوري الانجليزي أستون فيلا إيفرتون البريميرليج الدوري الإنجليزي الممتاز

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