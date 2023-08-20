الشاهد يبحث وضع تصور كامل لهيكلة الشئون الإدارية لغرفة الجيزة

أعلن المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، وضع تصور كامل لهيكل مالي وإداري لغرفة الجيزة، وذلك لوضعها تحت إطار النظام المؤسسي الذي يلتزم بالاشكال الإدارية والمالية المنظمة له.

أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة، فيتو

تنظيم مؤسسي وهيكلة إدارية ومالية للغرفة التجارية في إطار القانون

وأشار «الشاهد» في بيان صادر عن الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة اليوم الأحد، إلى أن التصور الجديد يهدف إلى لتنظيمها بشكل مؤسسى هيكلة ادارية ومالية، فى إطار من القانون والعلم وطبقا للقوانين المنظمة للوظائف حسب اللوائح المنظمة وقوانين الدولة للجهاز الإداري والأجهزة الأخرى.

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تحديد مهام كل وظيفة وعمل بطاقة وصف للموظفين بالغرفة

وأوضح «الشاهد» أنه تم تكليف الشئون الإدارية والمالية بالغرفة بتحديد كامل للمسميات الوظيفية للعاملين مع تحديد مهام كل وظيفة وعمل بطاقة وصف لكل وظيفة تشمل مهامها وواجباتها وحدود عملها مع الربط المالي لكل وظيفة وحصر كامل عن الأمور المالية بالغرفة ومطالبة الادارة القانونية بمراجعة كافة الإجراءات طبقا للقانون.

اجتماع رئيس الغرفة مع المستشار الإداري والشئون القانونية

جاء ذلك في اجتماع أسامة الشاهد مع عادل رزين المستشار الإداري للغرفة والدكتور اسامة حجازي مدير الشئون القانونية وخالد عبد السميع مدير عام المتابعة والتخطيط.

خلال اجتماع رئيس غرفة الجيزة ومسئولي الشئون الإدارية والمالية بالغرفة، فيتو

لقاءه بالعاملين في الغرفة بعد توليه منصبه

يشار إلى أن المهندس أسامة الشاهد، حرص عقب توليه مهام منصب رئيس الغرفة فى أول يوم عمل له على اللقاء بالعاملين بالغرفة فى مكاتبهم للاستماع إلى مطالبهم لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأعضاء ومنتسبي الغرفة

الشاهد يتفقد إدارات الغرفة التجارية بالجيزة

وتفقد الشاهد العمل بإدارات الغرفة بالمقر الرئيسى بالجيزة حيث التقى بالعاملين فى إدارة شهادات المنشأ والمزاولة وبحث معهم سبل تحسين أداء الخدمات من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد فى ظل رؤية الدولة لتطبيق النظم الإلكترونية الحديثة.

كما التقى بالعاملين بالسجل التجارى للتعرف على ما يلزمهم لتسهيل الأداء فى تقديم الخدمات، وتفقد مركز المعلومات بالغرفة للاطلاع على كيفية إدارة نظم المعلومات وتحويل كل الخدمات الى خدمات إلكترونية سواء للعاملين أو المتعاملين مع الغرفة

والتقى بأعضاء الإدارة القانونية واستمع لأهم المشاكل التى تعرض عليهم وحثهم على سرعة الفصل فيها لضمان حل مشاكل العاملين والأعضاء بشكل بسيط وميسر، مطالبًا أثناء زيارة مبنى الغرفة بشارع همدان بسرعة وضع مخطط زمني لاستغلاله بما يتيح توزيع الخدمات على المقر الرئيسي ومقر همدان.