صيانة السيارات.. خطوات الحفاظ على عادم السيارات لاطالة عمر المركبة (صور)

نظام العادم...تحتوى السيارات على نظام عادم من لاخراج خليط الهواء والوقود المحترق من المحرك، وتنظيف هذه الانبعاثات وتقليل الضوضاء غير الضرورية، من أجل الحفاظ على السيارات وإطالة عمر المحرك، لذا يجب الحفاظ على الصيانات الدورية التى تساعد على اطاله عمر السيارات.

ونرصد في التقرير التالى خطوات صيانة نظام العادم وإطالة نظام العادم من أجل الحفاظ على أنظمة السيارات وهى كالتالى:-



مؤشرات التلف

إذا كانت صوت سيارتك أعلى من المعتاد فقد تكون المشكلة في نظام العادم، لذا يجب إصلاح المشكلات كأولوية لأن هناك خطر دخول غازات إلى المقصورة.

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أساسيات النظام

الغرض من كل ذلك هو الحد من الانبعاثات والضوضاء والاهتزازات وإطلاق غازات الاحتراق بأمان.



ويتكون من سلسلة من المكونات على الجانب السفلي من سيارتك. يمتد على طول السيارة تقريبًا بدءًا من المحرك إلى أنبوب العادم الخلفي.

مراحل العمل

تعمل كاتمات الصوت على تقليل الضوضاء الناتجة عن الغازات أثناء طردها من المحرك.

يمكن أن يؤدي تلف العادم إلى زيادة الضوضاء والاهتزازات والانبعاثات إلى جانب السماح بدخول غازات الاحتراق الخطرة إلى المقصورة.

ويمكن أن يؤدي العادم المعطل أيضًا إلى تقليل أداء المحرك.



نظام العادم ببطن السيارة

تآكل المكونات هو السبب الأكثر شيوعًا ويمكن أيضًا أن تتلف أنظمة العادم إذا اصطدم شيء ما بالجانب السفلي من السيارة.

نظرًا للاعتبارات البيئية وقضايا السلامة.

يجب إصلاح أي مشكلة دون تأخير.

ومن المحتمل أيضًا أن تفشل في اختبار MOT إذا كان لديك نظام معطل أو تالف.

كشف مشاكل العادم



السبب الأكثر شيوعًا لزيادة ضوضاء المحرك هو كاتم الصوت التالف.

كاتم الصوت عرضة للتلف بسبب التآكل.

نظرًا لأنه أبعد ما يكون عن المحرك، فإنه يظل باردًا نسبيًا، مما يسهل تكثيف غازات العادم.

وتكثف أبخرة تشكل سائلًا حمضيًا، مما يؤدي إلى تآكل كاتم الصوت.

تفكك الوصلات

ويشير صوت الهسهسة إلى حدوث تسرب. يمكن أن تحدث الانسدادات أيضًا، مما ينتج عنه أصوات صرير.

ويتم دعم سلسلة المكونات بواسطة الشماعات والمشابك والأقواس.

ويمكن أن يؤدي التآكل إلى تفكيكها أو عدم محاذاة النظام. إذا سمعت أصوات خشخشة، فمن المحتمل أن تكون إحدى هذه المشكلات هي السبب.

كاتم الصوت



معظم منظومة العادم مخفي تحت السيارة. قد لا تظهر مشاكل حتى تلاحظ الأعراض. يمكن أن يساعدك الفحص البصري أسفل السيارة في اكتشاف المشكلات الواضحة مثل المكونات الصدئة أو الأنابيب المتشققة أو المفاصل المكسورة.

لإجراء فحوصات وإصلاحات مفصلة، اصطحب سيارتك إلى مرآب جيد.

إذا شممت رائحة أبخرة انبعاثات داخل سيارتك، قم بفحصها على وجه السرعة. هناك خطر التسمم بأول أكسيد الكربون. أول أكسيد الكربون هو غاز عديم اللون والرائحة ومن السهل على الناس أن يطغوا عليه. حتى يتم حل المشكلة، اترك النوافذ مفتوحة بالكامل أثناء القيادة وتجنب التباطؤ. قم بإيقاف تشغيل المحرك أثناء التوقف المؤقت.

إصلاح المشاكل



نظام العادم عرضة للتلف والتآكل، إلا أنه يمكن أن يدوم أكثر من 150 ألف كيلومتر في السيارات الحديثة.

ما لم تتضرر سيارتك أو تقود سيارتك بشكل متكرر عبر طرق موحلة، يجب أن يكون خاليًا من المتاعب لعدد من السنوات.

أنبوب العادم الرياضي

تقوم بصيانة سيارتك بانتظام، فمن المحتمل أن يتم اكتشاف أي مشاكل وإصلاحها في المراحل المبكرة. يمكن للفنيين اكتشاف المشكلات أثناء اختبار القيادة والتي لن يلاحظها معظم الناس عادةً.

كما أنهم يرفعون المركبة على المصعد ويفحصون الجانب السفلي بحثًا عن مشاكل. في حالة تلف أحد المكونات أو تآكله بعد نقطة معينة، في سيتطلب استبداله.