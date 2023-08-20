الأحد 20 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزير التموين يعلن موعد حصاد قصب السكر

وزير التموين خلال
وزير التموين خلال افتتاح مكتب السجل التجاري بطنطا

أكد  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بأن الاحتياطي الاستراتيجي  من السكر يكفي حتى أبريل المقبل أي يكفي 8 شهور. 

وقال وزير التموين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد بطنطا، إن موسم حصاد قصب السكر يبدأ في يناير فيما يبدأ موسم البنجر في فبراير. 

استيراد  215 ألف طن سكر 

وأشار وزير التموين إلى أنه بسبب التغيرات الجوية، تأخر موسم البنجر، حيث  قامت الوزارة باستيراد 215 ألف طن سكر، كما قامت شركة "الدقهلية للسكر" بشراء 50 ألف طن سكر وقامت شركة "الشرقية للسكر" بشراء 50 ألف طن سكر كما قامت شركة "الفيوم للسكر" بشراء 25 ألف طن سكر. 

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وحول تذبذب أسعار السكر، قال وزير التموين  إن أسعار السكر عالميا مرتبطة بأسعار البترول، منوها بأنه في حالة ارتفاع أسعار البنزين، تقوم بعض الدول كالبرازيل والتى تعد أكبر منتج للسكر في العالم بتحويله إلى الإيثانول والذي يعد وقود نقي، لافتا إلى أن كثير من الدول المتقدمة تشجع استخدام الطاقة النقية والنظيفة. 

وافتتح، اليوم الأحد، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مكتب السجل التجاري النموذجي بالمركز التجاري بالمنطقة التجارية للوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات رقمية ومتميزة، وفي ضوء خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لميكنة الخدمات التجارية المقدمة لجمهور المنتسبين من التجار والصناع. 

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ارتفاع اسعار البنزين الاحتياطي الاستراتيجي من السكر اسعار السكر موسم حصاد قصب السكر وزيرالتموين

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