الأحد 20 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزير التموين يفتتح مكتب سجل تجاري نموذجي بطنطا

وزير التموين خلال
وزير التموين خلال الافتتاح، فيتو

افتتح، اليوم الأحد، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مكتب السجل التجاري النموذجي بالمركز التجاري بالمنطقة التجارية للوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات رقمية ومتميزة، وفي ضوء خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لميكنة الخدمات التجارية المقدمة لجمهور المنتسبين من التجار والصناع.

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ومن المقرر أن يتفقد وزير التموين الأنشطة التجارية المتنوعة بالمنطقة اللوجيستية التجارية.

مكاتب السجل التجاري

وتعمل وزارة التموين على تطوير مكاتب السجل التجاري وتسجيل المؤشرات الجغرافية.

وجار العمل على تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، حيث تم تطوير 49 مكتبا خلال المرحلة الأولى والثانية وجاري تطوير 32 مكتبا خلال المرحلة الثالثة لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشأت التجارية وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال:

إنشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد.

ربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة.

الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري.

تحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية:

وتم تسجيل أول ثلاث مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، زيت الزيتون، وعنب براني)، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كافة المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية.

البورصة السلعية

من ناحية أخرى، أعلنت البورصة المصرية للسلع بضرورة قيام الشركات العاملة في سلعة السكر بتسجيل عضويتها في البورصة المصرية للسلع عبر الرابط

ونوهت البورصة المصرية للسلع بأن أول جلسة تداول ستكون يوم الخميس الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٣.

ويأتي ذلك بعد أن تم التوافق مع البورصة المصرية للسلع أن تقوم شركات إنتاج السكر بطرح كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة المصرية للسلع لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة. 

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