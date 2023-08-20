زيلينسكي يزور قاعدة للسلاح الجوي الهولندي

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى قاعدة لسلاح الجو الهولندي في إيندهوفن في جنوب المملكة، اليوم الأحد، بعد يومين من إعطاء الولايات المتحدة موافقتها على إرسال مقاتلات «إف-16» إلى بلاده.

وقالت متحدّثة باسم الحكومة الهولندية لوكالة «فرانس برس» إن طائرة زيلينسكي هبطت قرابة الساعة 12:00 (10:00 ت ج) في القاعدة الجوية.

ولم يتّضح حتّى الآن متى ستزوّد هولندا أوكرانيا هذه المقاتلات ولا حتّى ما إذا كانت ستفعل ذلك حتمًا أم لا.

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ونشر زيلينسكي عبر منصة «إكس»، تويتر سابقا، تدوينة أكد من خلالها أن المحادثات التي سيجريها مع فريقه في هولندا ستتركز على موضوع رئيسي وهو الحصول على مقاتلات إف-16.

زيلينسكي يزور السويد للقاء رئيس الوزراء والعائلة المالكة

وأمس، وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى السويد، في زيارة قال إنه سيلتقي خلالها برئيس الوزراء أولف كريسترسون وأفراد من العائلة المالكة وغيرهم من المسؤولين لتقديم الشكر على دعمهم لأوكرانيا في ظل الغزو الروسي.

وكتب زيلينسكي في منشور على تيليجرام أعلن فيه وصوله إلى السويد "مهمتنا الأساسية هي تعزيز القوات الأوكرانية برا وجوا وتنمية التعاون الثنائي، وبالأخص في قطاع الدفاع، والتكامل الأوروبي في صف أوكرانيا والأمن المشترك على الصعيد الأوروبي الأطلسي".

ضحايا حرب روسيا وأوكرانيا خلال 18 شهر

في سياق آخر، أفادت صحيفة «The New York Times» الأمريكية، بأن العدد الإجمالي للجنود الأوكرانيين والروس الذين قتلوا أو أصيبوا منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل 18 شهرًا يقترب من 500 ألف جندي.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤولون أمريكيون، فقد فقدت أوكرانيا وروسيا عددًا هائلا من القوات مع استمرار هجوم كييف المضاد، وزاد الافتقار إلى الرعاية الطبية السريعة من الخسائر.

خسائر الجيش الروسي في حرب أوكرانيا

وحذر المسؤولون من أنه لا يزال من الصعب تقدير عدد الضحايا لأنه يُعتقد أن موسكو تقلل بشكل روتيني من عدد القتلى والجرحى في الحرب، ولم تكشف كييف عن الأرقام الرسمية. لكنهم قالوا إن المذبحة اشتدت هذا العام في شرق أوكرانيا واستمرت بوتيرة ثابتة مع استمرار الهجوم المضاد المستمر منذ ثلاثة أشهر.

وقال المسؤولون إن الخسائر العسكرية الروسية تقترب من 300 ألف، ويشمل العدد ما يصل إلى 120 ألف قتيل ومن 170 ألفا إلى 180 ألف جريح.

خسائر الجيش الأوكراني في الحرب ضد روسيا

فيما أشاروا إلى أن الخسائر في صفوف الجيش الأوكراني وصلت إلى نحو 200 ألف، ويشمل هذا العدد 70 ألف قتيل ومن 100 ألف إلى 120 ألف جريح.

لكن عدد الروس يفوق عدد الأوكرانيين في ساحة المعركة بحوالي ثلاثة إلى واحد، ولدى روسيا عدد أكبر من السكان يمكن تجديد صفوفها منه.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، يقول محللون إن أوكرانيا لديها حوالي 500 ألف جندي، بما في ذلك القوات العاملة وقوات الاحتياط والقوات شبه العسكرية. على النقيض من ذلك، تمتلك روسيا ثلاثة أضعاف هذا العدد تقريبًا، مع 1330.000 من القوات العاملة والاحتياطية وشبه العسكرية - معظم هذه الأخيرة من مجموعة فاجنر.