السبت 19 أغسطس 2023
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خارج الحدود

سلاح الجو الأوكراني: إسقاط 15 مسيرة روسية

مسيرات، فيتو
مسيرات، فيتو

أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم السبت إسقاط 15 مسيرة من أصل 17 أطلقتها روسيا خلال الليل.

وأفادت صحيفة «The New York Times» الأمريكية، بأن العدد الإجمالي للجنود الأوكرانيين والروس الذين قتلوا أو أصيبوا منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل 18 شهرًا يقترب من 500 ألف جندي.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤولون أمريكيون، فقد فقدت أوكرانيا وروسيا عددًا هائلا من القوات مع استمرار هجوم كييف المضاد، وزاد الافتقار إلى الرعاية الطبية السريعة من الخسائر.

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خسائر الجيش الروسي في حرب أوكرانيا

وحذر المسؤولون من أنه لا يزال من الصعب تقدير عدد الضحايا لأنه يُعتقد أن موسكو تقلل بشكل روتيني من عدد القتلى والجرحى في الحرب، ولم تكشف كييف عن الأرقام الرسمية. لكنهم قالوا إن المذبحة اشتدت هذا العام في شرق أوكرانيا واستمرت بوتيرة ثابتة مع استمرار الهجوم المضاد المستمر منذ ثلاثة أشهر.

وقال المسؤولون إن الخسائر العسكرية الروسية تقترب من 300 ألف، ويشمل العدد ما يصل إلى 120 ألف قتيل ومن 170 ألفا إلى 180 ألف جريح.

خسائر الجيش الأوكراني في الحرب ضد روسيا

فيما أشاروا إلى أن الخسائر في صفوف الجيش الأوكراني وصلت إلى نحو 200 ألف، ويشمل هذا العدد 70 ألف قتيل ومن 100 ألف إلى 120 ألف جريح.

لكن عدد الروس يفوق عدد الأوكرانيين في ساحة المعركة بحوالي ثلاثة إلى واحد، ولدى روسيا عدد أكبر من السكان يمكن تجديد صفوفها منه.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، يقول محللون إن أوكرانيا لديها حوالي 500 ألف جندي، بما في ذلك القوات العاملة وقوات الاحتياط والقوات شبه العسكرية. على النقيض من ذلك، تمتلك روسيا ثلاثة أضعاف هذا العدد تقريبًا، مع 1330.000 من القوات العاملة والاحتياطية وشبه العسكرية - معظم هذه الأخيرة من مجموعة فاجنر.

 

شرط روسي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشفت موسكو عن شروطها للتوصل إلى حل للحرب الروسية الأوكرانية.

وأعلنت الخارجية الروسية أن أي حل دائم للصراع مع أوكرانيا، ممكن في حال أوقفت أوكرانيا هجماتها، مع وقف ضخ السلاح الغربي لها.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إلى أن "صيغة زيلنيسكي" للسلام لا تهدف إلى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة، حسب تعبيرها.

وأضافت، أنه من خلال الترويج لـ صيغة زيلينسكي، تحاول كييف والغرب التقليل من أهمية مقترحات السلام للدول الأخرى، لاحتكار حق طرح أي صيغة للحل".

وأكدت أن "صيغة زيلنيسكي لا تهدف إلى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة بأي نقطة من نقاطها"

وحول اجتماع جدة، أكدت المتحدثة باسم الخارجية، أن روسيا "تتوقع أن تقوم دول بريكس المشاركة في اجتماع جدة حول أوكرانيا بإبلاغ موسكو بسير المشاورات".

وقالت زاخاروفا "لطالما كانت روسيا وما تزال منفتحة على حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا، وعلى استعداد للرد على المقترحات الجادة حقًا".

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