الأحد 20 أغسطس 2023
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خارج الحدود

السويد تدعم أوكرانيا بـ 500 مليون يورو لإصلاح البنية التحتية

الحرب الروسية الأوكرانية،
الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، كشف المتحدث باسم  الرئاسة الأوكرانية، سيرجي نيكيفوروف أمس السبت، أن السويد تبنت استراتيجية تقدم بموجبها 500 مليون يورو إلى أوكرانيا، لإصلاح البنية التحتية التي تضررت جراء النزاع.


وقال نيكيفوروف: "بالإضافة إلى الدعم العسكري، تبنت السويد استراتيجية تخصص بموجبها نصف مليار يورو لإصلاح البنية التحتية في أوكرانيا على مدار سنوات، إنه مبلغ مبدئي. يمكن للشركات الخاصة أيضا أن تنضم إلى المشروع".

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وبحسب نيكيفوروف، فإن السويد تعتزم نقل مضخات مياه الشرب إلى أوكرانيا للمناطق المتضررة من تدمير سد كاخوفكا.

ضحايا حرب روسيا وأوكرانيا خلال 18 شهرا

ونشر الرئيس الأوكراني  منشور على  موقع التواصل الاجتماعي تيليجرام أعلن فيه وصوله إلى السويد "مهمتنا الأساسية هي تعزيز القوات الأوكرانية برا وجوا وتنمية التعاون الثنائي، وبالأخص في قطاع الدفاع، والتكامل الأوروبي في صف أوكرانيا والأمن المشترك على الصعيد الأوروبي الأطلسي".

وأفادت صحيفة «The New York Times» الأمريكية، بأن العدد الإجمالي للجنود الأوكرانيين والروس الذين قتلوا أو أصيبوا منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل 18 شهرًا يقترب من 500 ألف جندي.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين، فقد فقدت أوكرانيا وروسيا عددًا هائلا من القوات مع استمرار هجوم كييف المضاد، وزاد الافتقار إلى الرعاية الطبية السريعة من الخسائر.

 

خسائر الجيش الروسي في حرب أوكرانيا

وحذر المسؤولون من أنه لا يزال من الصعب تقدير عدد الضحايا لأنه يُعتقد أن موسكو تقلل بشكل روتيني من عدد القتلى والجرحى في الحرب، ولم تكشف كييف عن الأرقام الرسمية. لكنهم قالوا إن المذبحة اشتدت هذا العام في شرق أوكرانيا واستمرت بوتيرة ثابتة مع استمرار الهجوم المضاد المستمر منذ ثلاثة أشهر.

وقال المسؤولون إن الخسائر العسكرية الروسية تقترب من 300 ألف، ويشمل العدد ما يصل إلى 120 ألف قتيل ومن 170 ألفا إلى 180 ألف جريح.

 

فيما أشاروا إلى أن الخسائر في صفوف الجيش الأوكراني وصلت إلى نحو 200 ألف، ويشمل هذا العدد 70 ألف قتيل ومن 100 ألف إلى 120 ألف جريح.

لكن عدد الروس يفوق عدد الأوكرانيين في ساحة المعركة بحوالي ثلاثة إلى واحد، ولدى روسيا عدد أكبر من السكان يمكن تجديد صفوفها منه.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، يقول محللون إن أوكرانيا لديها حوالي 500 ألف جندي، بما في ذلك القوات العاملة وقوات الاحتياط والقوات شبه العسكرية. على النقيض من ذلك، تمتلك روسيا ثلاثة أضعاف هذا العدد تقريبًا، مع 1330.000 من القوات العاملة والاحتياطية وشبه العسكرية - معظم هذه الأخيرة من مجموعة فاجنر.

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