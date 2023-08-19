باحث بالشأن الأفريقي: تدخل الإيكواس عسكريا بأزمة النيجر يؤدي لحرب مفتوحة بالإقليم

مجموعة الإيكواس، قال الباحث محمد الجزار المحلل السياسي المتخصص فى الشئون الأفريقية إن قرار الإيكواس بالتدخل العسكري في أزمة النيجر جاء بعد فشل كل خطوات التسوية السلمية للازمة وبعد مناقشات استمرت علي مدار يومين بين قادة أركان دول الإيكواس الذين اجتمعوا في مقر وزارة الدفاع في غانا لوضع خطة التدخل لاستعادة الديمقراطية في النيجر.

فشل التسوية السلمية لأزمة النيجر

وأكد فى تصريح خاص لـ فيتو أن القرار يأتي تعبيرا عن تصعيد الإيكواس للهجتها وإظهار عزمها على استخدام القوة لمواجهة انقلاب النيجر بعد فشل كل المساعي التي اتخذتها لتسوية الأزمة والتوصل إلى تسوية سلمية مع قادة الإنقلاب في النيجر، ورغم ذلك التصعيد فقد أشار مفوض الإيكواس أنه لا يزال هناك وقت للحلول الدبلوماسية، وأن جميع الخيارات مطروحة، وأنهم ما زالوا يفضلون الحلول الدبلوماسية، وأنهم يسعون إلى تجهيز عملية وساطة جديدة كدليل على عدم غلقهم باب التسوية السلمية، محذرا في نفس الوقت من استمرار حوار لا نهاية له مع قادة الإنقلاب.

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قرار التدخل يعبر عن حالة من العنترية السياسية المتبادلة

وفيما يتعلق بتداعيات قرار التدخل في النيجر واصل محمد الجزار حديثة قائلا، فإنه يعبر عن تمسك قادة الإيكواس ومن خلفهم الإتحاد الأوروبي وفرنسا عن عدم تسامحهم مع قادة الإنقلاب في النيجر الذين تصلبوا في مواقفهم منذ البداية ورفضوا كافة الحلول الدبلوماسية حتى الآن، مما وضع قادة الإيكواس في حالة من الحرج بعد طرد مبعوثيهم وعدم استقبالهم من قبل قادة الإنقلاب، حيث أن قرار التدخل يعبر عن حالة من العنترية السياسية المتبادلة بين قادة الإيكواس وقادة الإنقلاب لحفظ ماء الوجه.

اندلاع حرب مفتوحة بين دول الإقليم

وتابع وفي حالة حدوث تدخل بالفعل فإن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب مفتوحة بين دول الإقليم، خاصة بعد قيام قادة مالي وبوركينا فاسو بنشر قواتهم الجوية عقب إعلان قرار مفوض الإيكواس بتحديد ساعة الصفر وعزمهم علي التدخل، وكذلك حشد قادة الإنقلاب في النيجر للجنود لمناطق الحدود القريبة مع بنين والنيجر ، مما قد يسفر عن معاركة طاحنة بين الطرفين تعصف بدول الإيكواس ، في ظل انتشار الجماعات الإرهابية في المنطقة والتي تستغل تلك الظروف للتوغل في منطقة الساحل والسيطرة على مناطق جديدة تضمها إلى مناطق نفوذها.

ولهذا فإن ذلك القرار رغم كونه يمثل ورقة ضغط من قبل قادة الإيكواس للوصول إلى تسوية مع قادة الإنقلاب فإن احتمالات تنفيذه محفوفة بالعديد من المخاطر والصعوبات اللوجستية التي تحول دون تنفيذه في القريب العاجل.