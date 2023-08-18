متخصص فى الشأن الأفريقي يكشف سيناريوهات أزمة النيجر بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي

انقلاب النيجر ، قال الدكتور رمضان قرنى، المتخصص فى الشأن الإفريقى إن استعداد دول الاتحاد الأوروبي، لفرض عقوبات على قادة الانقلاب في النيجر، بعد قيام الاتحاد بقطع علاقات التعاون مع الدولة الإفريقية الفقيرة وإيقاف المساعدات لها يأتى متوافقا مع قرار دول الإيكواس أمس بالتمسك بالحلول السياسية لأزمة النيجر، رغم أن البعض كان متوقعا أن يخرج اجتماع الإيكواس بخطط للتدخل العسكرى فى النيجر، خاصة وأن مجريات الأحداث فى النيجر تسير بشكل معقد وتتداخل العوامل الإقليمية والداخلية لحل الأزمة.

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سيناريو التوافقات السياسية

انقلاب النيجر، وأكد فى تصريح لـ فيتو أن أزمة النيجر لديها عدد من السيناريوهات فى المرحلة القادمة السيناريو الأول هو سيناريو التوافقات السياسية وهو السيناريو الغالب لعدد من الاعتبارات أهمها موافقة مجلس الشيوخ الأمريكى على إرسال سفيرة إلى دولة النيجر، وبالتالى هذا يمثل فى حد ذاته انخراطا أمريكيا فى العملية السياسية فى النيجر، وتمسك أمريكا بالعلاقات مع النيجر وبالتالى فكرة دعم الولايات المتحدة الأمريكية لعمل عسكرى مستبعدة.

رفض مجلس السلم والأمن الإفريقى لفكرة التدخل العسكرى

انقلاب النيجر، وواصل حديثه قائلا:من جانب آخر هناك نقطة دستورية وتشريعية تتعلق بمواثيق الاتحاد الإفريقى وهذا رأيناه فى رفض مجلس السلم والأمن الإفريقى لفكرة التدخل العسكرى فى أزمة النيجر، وبالتالى قوات الإيكواس لم تحصل على موافقة الاتحاد الإفريقى، وبالتالى يظل الحل السياسي هو الأقوى.

سيناريو العقوبات الاقتصادية

وتابع: أما السيناريو الثانى فيتمثل فى فرض عقوبات وهنا لدينا مجموعة من الآليات منها عقوبات الإيكواس مثل غلق الحدود ووقف المساعدات من جانب أمريكا وألمانيا وغيرها فى وقت تعتمد فيه النيجر بشكل كبير على المساعدات الخارجية، وبالتالى يظل السيناريو قائما كورقة ضغط على قادة الانقلاب، للحصول على مزيد من التنازلات فيما يتعلق بالرئيس محمد بازوم.

سيناريو التدخل العسكري

أما السيناريو الثالث وهو التدخل العسكرى فى ظل تمسك 10 دول من الـ 15الأعضاء بالايكواس بهذه الخطوة فى ظل خروج تصريحات من غانا ونيجيريا وكوت ديفوار بعدم القبول بالانقلاب العسكرى على نظم قائمة ومستقرة.

ويتبقى السيناريو الأخير وهو سيناريو المزج بين التفاهمات السياسية مع قادة الانقلاب فى ضوء حكومة مدنية فى النيجر ، وإعلان المجلس العسكرى القبول بالحلول السياسية، واستمرار العقوبات الاقتصادية كورقة ضغط على المجلس العسكري.