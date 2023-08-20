الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

المصارعة، مصطفى حسن يواجه بطل أرمينيا على ذهبية بطولة العالم للناشئين

مصطفى حسن لاعب منتخب
مصطفى حسن لاعب منتخب المصارعة، فيتو

المصارعة، يخوض مصطفى حسن لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية مباراة قوية اليوم أمام بطل منتخب أرمينيا في نهائي منافسات وزن 67 كجم، ببطولة العالم المقامة حاليا في الأردن.

مشوار مصطفى حسن في بطولة العالم

وجاء مشوار مصطفى حسن في البطولة كالتالي:

الدور التمهيدي

مصطفى حسن (8) - (0) بطل كرواتيا

دور الـ16

مصطفى حسن (7) - (5) بطل أذربيجان

دور الـ8

مصطفى حسن (11) - (0) بطل تركيا

دور الـ4

مصطفى حسن (9) - (4) بطل إيران

ويخوض مصطفى حسن مواجهة قوية اليوم أمام بطل منتخب أرمينيا من أجل حصد المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم للناشئين تحت 20 عاما.

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وزير الرياضة يهنئ لاعب منتخب المصارعة

وعلى جانب آخر، هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فكري عيسى لاعب منتخب المصارعة الرومانية تحت 20 عامًا، من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي؛ لحصوله على الميدالية البرونزية ببطولة العالم للمصارعة الرومانية بالأردن، في وزن 130 كجم.

وحصل لاعب منتخبنا والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي علي الميدالية البرونزية عقب فوزه على التركي طالب سيفيتشي بنتيجة 3 / 2.

وأثنى الدكتور أشرف صبحي على مستوى جميع اللاعبين واللاعبات من لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذين استطاعوا حصد الميداليات في مختلف البطولات والأحداث الدولية، وهو المشروع الذي تنفذه الوزارة في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، لتصعيد الموهوبين وتمثيل وتدعيم المنتخبات الوطنية.

وأكد الوزير دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية، وتحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات على المستوى الدولي، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل دومًا علي تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات.

من ناحية أخرى، أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتألق لاعب منتخبنا الوطني مصطفي حسين  وزن 67 ك، بعد تأهله لنهائي بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 20 عامًا بالأردن.

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