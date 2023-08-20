89 طالبا يؤدون امتحان اللغه الأجنبية الثانية و157 تربية وطنية في الدور الثانى للثانوية العامة بالدقهلية
يؤدي اليوم ٨٩ طالبا وطالبة امتحان اللغة الأجنبية الثانية، و١٥٧ طالبا وطالبة يؤدون امتحان مادة تربية وطنية في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في محافظة الدقهلية.
ومن جانبه يتابع ناصر شحاتة وكيل تعليم الدقهلية سير الامتحانات بتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات معالى الوزير المحافظ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بضرورة متابعة اللجان الامتحانية ومنع الغش بكافة سبله وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.
حيث تابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم سير الامتحانات من غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للاطمئنان على انضباط اللجان وتذليل العقبات وحل المشكلات التى من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.
وأكد شعبان أن الامتحانات تسير سيرا حسنا ولم ترصد غرفة العمليات المركزية أى شكاوى بشأن الامتحان وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.
وأوضح وكيل الوزارة أن ٨٩ طالبا وطالبة أدوا اليوم امتحان اللغه الأجنبية الثانية و١٥٧ طالبا وطالبة أدوا امتحان مادة التربية الوطنية.
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