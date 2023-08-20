مؤشر الدولار الأمريكي عالميا اليوم الأحد 20-8-2023

مؤشر الدولار الأمريكي عالميا اليوم الأحد، الدولار اخترق المستوى 103.00 واستقر على المستوى الجديد عند 103.325 نقطة، ويمكن القول إن هناك حالة من الاختراق الواضحة خلال حركة التعاملات والتي سببتها بيانات التضخم، والتي كانت قائمة مستمرة خلال التعاملات المبكرة، بعد صدور بيانات الصين والولايات المتحدة.

مؤشر الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الستة الأخرى

استقر مؤشر الدولار بنسبة طفيفة ليستقر عند المستوى 103.325 نقطة، مؤشر الدولار هو نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى مثل الدولار بـ العملات الستة التالية : اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 50%.

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الدولار، فيتو

سعر عملات الدول الأخرى مقابل سعر الدولار الأمريكي

(يتم حساب مؤشر الدولار باعتباره متوسط مرجح من أسعار تلك العملات)

اليورو: 1.10 دولار أمريكي. الين الياباني: 0.0069 دولار أمريكي. الفرنك السويسري: 1.14 دولار أمريكي. الدولار الكندي: 0.74 دولار أمريكي. الكرونا السويدية: 0.093 دولار أمريكي. الجنيه الإسترليني: 1.27 دولار أمريكي.

تأثر أسواق العملات بالأوضاع الاقتصادية

استقر مؤشر الدولار قرب مستوى 103.325 نقطة، مستفيدا من صدور نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي والتي عززت توقعات أسواق العملات باستمرار البنك في تشديد السياسة النقدية، بينما استقرت أسعار الذهب قرب مستوى 1890 دولار للأوقية، متضررة من صعود الدولار، وبنهاية الأسبوع، استقرت أسعار الخام الأمريكي قرب مستوى 81.19 دولار للبرميل وكذلك، استقرت عقود خام برنت قرب مستوى 85 دولار للبرميل، حيث أثرت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين على أسعار النفط هذا الأسبوع.

الجدير بالذكر تضررت أسعار مختلف العملات الرقمية وبخاصة البيتكوين والتي انخفضت لأدنى مستوى منذ 3 شهور تقريبا، وبخاصة مع التقارير التي تحدثت عن رغبة شركة SpaceX، إحدى الشركات الرائدة والتي يمتلكها إيلون ماسك، ببيع أكثر من 300 مليون دولار من العملات الرقمية، وذلك على الرغم من أن التقارير لم تؤكد موعد البيع، ولكنها ساهمت بكل تأكيد في الانخفاض الكبير بأسعار مختلف العملات الرقمية.