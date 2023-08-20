الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

الأرصاد: الأقصر تسجل 44 درجة نهارا ونشاط للرياح بجنوب الصعيد

محافظة الأقصر،فيتو
محافظة الأقصر،فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة الأقصر، حيث يسود المحافظة طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة 44  درجة نهارا، 29 درجة ليلا.


وتوقعت الأرصاد نشاط رياح شمالية خلال 48 ساعة القادمة، كما تنشط الرياح علي القاهرة الكبري وجنوب الصعيد وجنوب سيناء لتعطي شعور أفضل بحرارة الطقس كما تؤدي إلى ارتفاع الأمواج في خليج السويس.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى استمرار  فرص سقوط الأمطار علي مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر ( حلايب وشلاتين ومرسي علم، وما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين تمتد خفيفة إلى مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعه.

Advertisements

كما حذرت الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس ليصل نشاط الرياح إلى (50 - 60) كم / ساعة وارتفاع الموج (2.5 -3 ) متر.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى استمرار التحسن النسبي في درجات الحرارة علي الرغم من الأجواء الحارة التي تسيطر على كافة الأنحاء بسبب نسبة الرطوبة التي تزيد الاحساس بحرارة الطقس.


وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء فى حيز هوائى غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل أخرى، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وايضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالطقس الحار  .

ونوهت الأرصاد أن الاختلاف بين الحرارة المعلنة والمحسوسة سيظهر جليًا خلال الفترة القادمة، نظرًا لزيادة نسبة الرطوبة الناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمى وتأثيره على الطقس

نصائح من هيئة الأرصاد
وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية المواطنين العديد من النصائح لمواجهة الطقس الحار وجاءت كالتالى:

1_ الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.

2_ عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

3_ ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

4_ التواجد في أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

5_ ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

6_ عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر محافظة الأقصر فيتو طقس الاقصر اليوم طقس الاقصر الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

قصة طفل من ذوي الهمم يعود إلى أهله بعد 28 عاما بالأقصر

هيئة تنمية الصعيد: الانتهاء من مجمعين صناعيين بمركز إسنا بالأقصر

إدارة البساتين بالأقصر: الزراعة علم وصناعة ولا خوف من زراعة الفاكهة

انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بالأقصر

تحسن نسبي في حالة الطقس والكبرى بالأقصر تسجل 44

مدير المكافحة بزراعة الأقصر: التصدي لدودة الحشد والثاقبات والقوارض لحماية المحاصيل

توصيات المؤتمر الأول لكيان اتحاد شباب أرمنت بحضور مدير شباب الأقصر

طوارئ الرعاية الصحية بالأقصر تنقذ أمًا بعد إصابتها بصدمة تسممية شديدة

الأكثر قراءة

بفيديو ساخر، علاء مبارك يوجه رسالة لـ مدحت شلبي بعد انضمامه لقنوات SSC

بعد استقالة مجلس الزمالك، 3 ملفات تنتظر الجماهير حلها

أوسوريو يستفسر عن مستقبله مع الزمالك بعد رحيل مجلس الإدارة، ورد صادم من الوزارة

قرار جديد من كولر في ملف المهاجم الأجنبي

الحكومة تكشف حقيقة التعاقد مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية

الإيطاليون يواجهون غزو السلطعون بسلوك يعود إلى قرون

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى

رغم إنفاق الملايين على الصفقات، رقم سلبي للهلال في الدوري السعودي

Advertisements

منوعات

المزيد

أسعار الشنطة المدرسية في أسواق العتبة والأزبكية، تبدأ من 50 جنيهًا، والمستورد يصل إلى 500 (صور)

جدل بسبب عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانات وسط العراق

الإيطاليون يواجهون غزو السلطعون بسلوك يعود إلى قرون

تقارير تكشف سبب هوس إيلون ماسك بحرف X

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

مواطنون ضد الغلاء تطالب وزير الاتصالات بضرورة وضع ضوابط حاكمة لمنح الأرقام الساخنة

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 20-8-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار حفل فريق كايروكي في مهرجان العلمين الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

6 أحكام تتعلق بإلقاء السلام والرد عليه، و21 حالة لا يجب فيها

حديث أبي زرع، حديث مهم بين الزوجات عن الأزواج في زمن النبوة

المزيد
الجريدة الرسمية