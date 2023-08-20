علي الطيب: البيوت أصبحت مش أسرار ومعدل الطلاق زاد (فيديو)

أعرب الفنان علي الطيب عن رأيه في زيادة مشكلة الطلاق والأزمات الأسرية في مصر خلال الفترة الأخيرة.. وقال الطيب في تصريح خاص لـ “فيتو”: خلينا نتكلم جد شوية أنا أرى أن السوشيال ميديا جزء كبير أن مكانش الجزء الأكبر..

وتابع: لأن زمان كانت الأسر في حالها وكانت البيوت أسرار ومقدسة أما الآن فهي مفتوحة أمام الجميع، وأصبح كل واحد زعلان من خطيبته أو مراته يكتب مشكلتها على سوشيال ميديا وينتظر حلول الناس وهذا كارثة بالنسبة للراجل والست ويؤدي للطلاق بلا شك لأن كل واحد أصبح متدخل في حياة الآخر ولم يعد أحد يكتفي بورقته.

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الفنان علي الطيب

وكان تحدث الفنان علي الطيب عن رغبته الكبيرة لتقديم أعمال متنوعة خلال الفترة المقبلة وبالأخص تقديم ستاند اب كوميدي.

وقال علي الطيب لفيتو: إن برنامج ضحكني شكرًا كان بداية لفن الاستاند اب كوميدي في مصر وأن النجاح الكبير الذي أصبح يجنيه صُناع هذا النوع شجعني على رغبتي فى تقديم برنامج مثل ضحكني شكرًا لأننا في أشد الحاجة لهذا الفن الآن وسط ما نعانيه من ظروف صعبة.

ومؤخرًا شارك علي الطيب فى مسلسل عملة نادرة بجانب الفنانة نيللي كريم، وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن مسلسل عملة نادرة يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم نيللي كريم وجومانا مراد وأحمد عيد وجمال سليمان وعلي الطيب وكمال أبو ريا وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.