السبت 19 أغسطس 2023
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اقتصاد

البورصة تنظم 3 حلقات نقاشية عن أثر التكنولوجيا المالية في منظومة سوق المال

البورصة فى الساحل،
البورصة فى الساحل، فيتو

نظمت البورصة المصرية فعالية ترويجية بمدينة العلمين الجديدة في منطقة الساحل الشمالي يوم الجمعة الموافق 18 أغسطس الجاري، وذلك بهدف مناقشة أثر التكنولوجيا المالية في منظومة سوق المال خصوصا والخدمات المالية غير المصرفية عموما مع تسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية في زيادة معدلات الشمول المالي ورقمنة عمليات سوق المال بما يعزز من كفاءته وأيضا الدور المنتظر لمركز الابتكار والمختبر التنظيمي CORBEH.

وشهدت ثاني فعاليات البورصة المتعلقة بالترويج لفرص الاستثمار الخاصة بمجتمع الأعمال عقد ثلاث حلقات نقاشية شارك بها نخبة من خبراء ورواد التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها، حيث تناولت فرص الاستثمار المتاحة في المجالات المالية غير المصرفية والدور الإيجابي الذي تقوم به الجهات المنظمة للسوق في تضمين واستيعاب الدور المتسارع للتكنولوجيا المالية بما يعزز من كفاءة المنظومة ويزيد من معدلات نموها. 

وتعكس هذه الفعالية اهتمام البورصة المصرية بملف التكنولوجيا المالية وذلك في ضوء تعاظم الدور الذي تعلبه داخل المنظومة الاقتصادية، خاصة بعد إعلان البنك المركزي عن إصدار قواعد تنظيم وعمل البنوك الرقمية، وأيضا في ضوء قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الأخيرة لتحفيز وتشجيع جهود تضمين واستيعاب التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

واستعرضت النقاشات بعضا من التجارب الناجحة لشركات التكنولوجيا المالية خاصة تلك التي اتجهت إلى القيد في البورصة والمزايا التي عادت عليها من القيد خاصة زيادة قدرتها على الوصول التي التمويلات اللازمة للتوسع، كما ناقش الحضور إطلاق البورصة المصرية – بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية - لمركز الابتكار والمختبر التنظيمي CORBEH والدور المنتظر منه لدعم رواد التكنولوجيا المالية في كافة المجالات المالية غير المصرفية.

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