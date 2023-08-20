توقع خبراء سوق المال لـحركة تداولات اليوم الأحد ببداية جلسات الأسبوع فى البورصة المصرية، حركة تصاعدية حذرة، بعد أن أقفلت جلسة الخميس الماضى على تباين بأداء المؤشرات، والهبوط أسفل المستوى 18000 نقطة وعدم القدرة على تخطى هذا المستوى، متوقعين اختراق المستوى 18000 نقطة بتعاملات هذا الاسبوع، وهو ما حدث خلال الساعه الأولى من تداولات اليوم الأحد.

مؤشرات، فيتو

طارق عامر: المؤشر الثلاثينى يخترق مستوى الـ 18000 ببداية التعاملات

قال خبير أسواق المال طارق عامر لـ “ فيتو ”: اخترق المؤشر الرئيسى ايجى اكس 30 المستوى 18000 نقطة ببداية حركة التعاملات اليوم الأحد وهو الأمر المتوقع وبشدة خلال حركة التعاملات لهذا الأسبوع، مشيرا إلى أن المستهدفات هى اختراق المستوى 18200 ثم اختراق المستوى 18400، وهو المستوى التاريخى.

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وأضاف عامر قائلا: المؤشر الرئيسى بعد اختراق المستوى 18400 تتكون مستهدفات جديدة سريعا باختراق المستوى 18500 نقطة، وهو الأمر الذى لن يحدث إلا بوجود قوة شرائية قوية على الأسهم وحركة التعاملات خلال جلسات هذ الأسبوع.

تداولات جلسة الخميس

تراجعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% عند 17969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 21728 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% عند مستوى 7785 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 3638 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% عند مستوى 5380 نقطة.

تداولات جلسة الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.224 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% عند مستوى 18062 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% عند مستوى 21844 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% عند مستوى 7693 نقطة.

بينما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 3638 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 453 نقطة.

تداولات جلسة الثلاثاء

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% عند مستوى 17965 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% عند مستوى 21782 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% عند مستوى 7614 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 3638 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 5397 نقطة.