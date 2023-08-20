الأحد 20 أغسطس 2023
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حوادث

إصابة 18 شخصًا فى 3 حوادث متفرقة بالطرق

حادث انقلاب اتوبيس
حادث انقلاب اتوبيس

أصيب 10 أشخاص فى حادث انقلاب  أتوبيس  على طريق “ الجلالة - الزعفرانة ”.

تلقى مرفق الإسعاف فى البحر الأحمر بلاغا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس نقل ركاب بطريق "الجلالة - الزعفرانة " بإصابة 10 أشخاص  وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى رأس غارب المركزى  ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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كانت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد إصابة شخصين إثر حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الأوسطى، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من أطفيح اتجاه أكتوبر وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

 

كما أصيب 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق إسكندرية الصحراوى ونقلت سيارات الإسعاف المصابين وقام رجال المرور برفع آثار الحادث.

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كما أصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بالقرب من سوق المواشى بمركز ناصر بمحافظة  بنى سويف  وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين بالواقعة.

 

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