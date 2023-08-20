إزاي اطلع البطاقة في نفس اليوم، تساءل يبحث عنه المواطنين عن طريق استخراج البطاقة الشخصية فى نفس اليوم، بدورها وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع الأحوال المدنية إتاحة هذه الخدمة وفى إطار “ خدمتك فى فيتو” نوضح التفاصيل.

طريقة استخراج البطاقة الشخصية فى نفس اليوم

وقال مصدر مسؤول لـ “فيتو” يمكن استخراج بطاقة رقم قومى خلال ساعات شريطة إحضار الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة رقم قومي وسداد الرسوم المطلوبة وشملت:



شراء استمارة بطاقة الرقم يتم الحصول عليها من



إثبات تحقيق شخصية مثل جواز سفر.



وثيقة الزواج للزوجات فقط.



اعتماد مهنة المتقدم من النقابة المختصة.



صورة من المؤهل الدراسي، مع الاطلاع على الأصل في حالة عدم وجود عمل.



حالة تقديم طلب بتغيير محل الإقامة المتقدم يشترط بأن يكون عقد البيع أو الإيجار عقد موثق في الشهر العقاري، أو إحضار إيصال أو تليفون أو غاز.

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هل يمكن استلام البطاقه في نفس اليوم؟

يمكن الحصول على البطاقة الشخصية الفورية فى نفس اليوم عبر خدمة المركز الإصدار النموذجى بالعباسية.



كم سعر استخراج بطاقة الرقم القومي؟

يتراوح سعر استخراج بطاقة الرقم القومى حسب نوع البطاقة المطلوب استخراجها فهناك استمارة البطاقة العادية بـ 50 جنيهًا، والمستعجلة خلال 24 ساعة بقيمة 120 جنيها، وفى نفس اليوم 170 جنيها.



ما غرامة تأخير تجديد البطاقة الشخصية؟

يوجود غرامات مالية فى حال التأخر عن تجديد البطاقة لمدة 3 شهور بقيمة 50 جنيها.



هل يمكن استلام البطاقه في نفس اليوم؟

يمكن الحصول على البطاقة الشخصية الفورية فى نفس اليوم عبر الخدمة الاصدار المميكن بشراء استمارة عاجلة بقيمة 170 جنيها واتباع الإجراءات.

تغيير بيانات محل الإقامة بالبطاقة الشخصية وفقا للرقم القومى

وفي حالة تغيير محل الإقامة، يُلزم المواطن قانونًا بتحديث البيانات اللازمة في البطاقة الشخصية وذلك لتجنب تلاعب الأفراد بالبيانات وعدم تحديث بياناتهم لأغراض الغش أو التدليس.



إجراءات تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي



ـ الحصول على نموذج البطاقة الشخصية من أي فرع من فروع مصلحة الأحوال المدنية.



ـ ضرورة إحضار أصل البطاقة الشخصية.



ـ عقد إيجار أو ملكية موثق لمحل الإقامة الجديد المطلوب إدراجه بالبطاقة.



ـ تقديم إيصال مياه، كهرباء، غاز، أو فاتورة تليفون أرضي.



ـ وبالنسبة لأصحاب المعاشات، يجب إحضار خطاب موجهه من الجهة الخاصة بصرف المعاش.



ـ الطلاب لابد من إحضار خطاب موجه أيضا من جهة التابعين لها، سواء قطاع خاص، أو حكومي.

تعديل أحكام قانون الأحوال المدنية

وأصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية وينص على سن استخراج بطاقة الشخصية واستبدال عبارة خمسة عشر عامًا بعبارة ستة عشر عامًا وعبارة الخامسة عشرة من عمره بعبارة السادسة عشرة من عمره الواردتين في نص المادة 33 “تصدر مصلحة الأحوال المدنية بطاقة تحقيق الشخصية لكل مواطن مصري يزيد عمره عن ستة عشر عاما.



حدد قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994، في مواده بعض العقوبات التي من شأنها مواجهة جريمة قيام شخص باستعمال البطاقة الشخصية لشخص آخر، أو قيام شخص بتمكين شخص آخر من استعمال بطاقته بالتواطؤ.

وتتولى حسب مواد القانون، مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون حيث جرم المشرع المصري قيام شخص باستخدام بطاقة الغير لاستخدامها فى ارتكاب جريمة من الجرائم المتعارف عليها منها السرقة أو النصب فى القانون بعقوبات رادعة

استخدام البطاقة للغير

وعمل المشرع المصرى على وضع أشد العقوبات على مرتكبي هذه النوعية من الجرائم، من خلال مواد قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994، حيث نصت المادة 73، من مواد القانون: «أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات، أو في غيره من القوانين، يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ».

وتضمنت مواد قانون الأحوال المدنية، فترة تحديث بطاقة الرقم القومي، وذلك خلال مدة معينة حددها القانون، وهو ما جاء في المادة 53 من قانون الخدمة المدنية.

ونصت المادة الخاصة بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي على: «إذا طرأ تغيير في أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن (بطاقة الرقم القومي)، أو أي من بيانات حالته المدنية، وجب عليه أن يتقدم خلال 3 أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته (تحديث بطاقة الرقم القومي)».

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية



ونصت المادة «54» من قانون الأحوال المدنية: «على صاحب بطاقة الرقم القومي في حال فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بدل فاقد أو تالف، ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة رقم قومي صدرت له ببطاقة بدلا منها، وفقا لأحكام القانون.

نص قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة على فرض مجموعة من الرسوم على عدد من الخدمات، وذلك في ظل انخفاض الإيرادات الجارية من العملات الحرة بسبب الهبوط الشديد والمفاجئ فى أسعار صادرات البترول.