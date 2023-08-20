قبل ما تشتري استمارة الرقم القومي، تعرف على غرامات البطاقة الشخصية

غرامة البطاقة الشخصية، يتوجه بعض المواطنين إلى السجل المدني لاستخراج بطاقة الرقم القومي أو إحداث تغيرات ويتفاجأ بوجود غرامات مالية عليه بخلاف ثمن الاستمارة، وفي إطار “ خدمتك في فيتو” نوضح قيمة الغرامات استخراج البطاقة الشخصية.

قيمة الغرامات استخراج البطاقة الشخصية

100 جنيه غرامة استخراج البطاقة الشخصية أول مرة بطاقة 16 سنة تأخير بعد 6 أشهر.

50 جنيها غرامة استخراج البطاقة الشخصية لتغيير الحالة الاجتماعية وتأخير بعد 3 أشهر.

50 جنيها غرامة استخراج البطاقة الشخصية لإثبات مهنة تأخير بعد 3 أشهر.

50 غرامة استخراج البطاقة الشخصية لتغيير عنوان تأخير بعد 3 أشهر.

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50 جنيها غرامة استخراج البطاقة الشخصية لتأخير تجديد البطاقة بعد 3 أشهر.

50 جنيها غرامة استخراج البطاقة الشخصية بدل تالف.



أرقام الحصول على البطاقة الشخصية فورية

واستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

مأموريات متنقلة لتجديد البطاقة الشخصية

كما يواصل قطاع الأحوال المدنية على الإستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوي الهمم) وإيفاد مأموريات بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين.



كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادي الرياضية).