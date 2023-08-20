الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حالة الطرق اليوم، محور 26 يوليو وشارعى الهرم ورمسيس الأكثر زحاما

زحام مرورى بالطرق
زحام مرورى بالطرق

شهدت الحركة المرورية صباح اليوم الأحد، ظهور بعض الكثافات أمام قائدي السيارات على محاور وطرق  بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بسبب زيادة الأحمال وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

طريقة استخراج البطاقة الشخصية فى نفس اليوم

قبل ما تشتري استمارة الرقم القومي، تعرف على غرامات البطاقة الشخصية

حالة الطرق اليوم الأحد  

ورصدت المتابعة الميدانية زحاما مروريا بمحور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر ومتجهة إلى وسط القاهرة والجيزة وميدان لبنان كذا القادم من وسط العاصمة والطريق الدائري ومتجهة الى إسكندرية الصحراوي وأكتوبر، وشارعي شبرا مصر ورمسيس، كوبري 15 مايو، الطريق الدائري الأوسطي، محور كورنيش النيل، شارع الهرم، كوبري 6 أكتوبر، كوبري القبة.

Advertisements

حالة المرور اليوم 

وشهدت حركة المركبات كثافات متحركة بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر - 15 مايو - الجلاء  - كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن المتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر.

سيارات الإغاثة على الطرق 

وبدورها وزعت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وانتشر رجال المرور بالقاهرة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حالة المرور اليوم حالة الطرق اليوم الأحد الطريق الدائري الأوسطي حالة الطرق اليوم حالة الطرق كوبري الجامعة كوبرى 15 مايو

مواد متعلقة

طريقة استخراج البطاقة الشخصية فى نفس اليوم

قبل ما تشتري استمارة الرقم القومي، تعرف على غرامات البطاقة الشخصية

حبس صاحب شركة بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة الكسب غير المشروع بالإسكندرية

القبض على 62 متهما بممارسة أعمال البلطجة وهاربين من المراقبة و370 تاجر مخدرات

حبس عنصر إجرامي يدير بؤرة لتجار مخدري الهيروين والكوكايين في العامرية

الأمن يكشف غموض فيديو التعدي على سيدة في الدقهلية

أمن دمياط يعيد طفلًا ضل الطريق برأس البر لوالده

أخبار الحوادث اليوم.. شروط العفو الرئاسي بعد الافراج عن أحمد دومة.. قرار جديد بشأن منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأحد في الأسواق، آخر تحديث لها

بدءا من اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار منتجات جهينة من الألبان والعصائر

منتخب مصر يتلقى صدمة قبل مواجهتي إثيوبيا وتونس بمعسكر سبتمبر

السيسي يقود جهود إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية وتخفيف آثارها وتوفير العملة الصعبة والسلع

أخبار مصر: هؤلاء يديرون الزمالك بعد استقالة المجلس وبيان من حسين لبيب، قصة مبكية لعروس طرابلس، أسعار الذهب، صدمة لمنتخب مصر

بريتني سبيرز تساوم سام أصغري: كلابي مقابل خاتم الزواج

حديث أبي زرع، حديث مهم بين الزوجات عن الأزواج في زمن النبوة

بعد ظهورها في سيب وأنا أسيب، أحمد السعدني لهنادي مهنا: نورتي المسلسل

Advertisements

منوعات

المزيد

انقطاع الكهرباء في ولاية نيوجيرزي الأمريكية بسبب سمكة

الفرح المشئوم، حكاية عروس طرابلس الذي تحول حفل زفافها لمأتم

دراسة تكشف مفاجأة: ربع سكان العالم مصابون بفقر الدم

بعد انتقاله إلى الهلال، والدة نيمار تخطف الأضواء بالبرقع والجمل (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم الأحد 20-8-2023 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 20-8-2023 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

أسعار الجبس اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المصري

المزيد

انفوجراف

هاميزح، فيلم إسرائيلي يرصد انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حديث أبي زرع، حديث مهم بين الزوجات عن الأزواج في زمن النبوة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 20- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 20- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية