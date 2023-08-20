تنطلق فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 31، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، في الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة 25 أغسطس الجاري، على مسرح قلعة صلاح الدين الأيوبي.

مواعيد حفلات النجوم بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

يشارك في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء هذا العام عدد كبير من نجوم الطرب في مصر والوطن العربى، حيث يقدمون ألوانا إبداعية جادة تناسب أذواق مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، كما تشهد الدورة الـ 31 مشاركات أولى لعدد من الفنانين المصريين والعرب، إضافة إلى ثنائيات غنائية متنوعة وظهور لعدد من نجوم التسعينيات.

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وتأتى مواعيد حفلات نجوم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ 31 والذى تتواصل فعالياته على مدار 14 يوميا وحتى 7 سبتمبر كالتالى:

الجمعة 25 أغسطس: فايا يونان - مدحت صالح

السبت 26 أغسطس: فريق وسط البلد

الأحد 27 أغسطس: نادية مصطفى – هاني شاكر

الأثنين 28 أغسطس: سيمون – هشام عباس

الثلاثاء 29 أغسطس: مصطفى حجاج

الأربعاء 30 أغسطس: أحمد جمال

الخميس 31 أغسطس: علي الحجار

الجمعة 1 سبتمبر: نسمة عبد العزيز – عزيز مرقة

السبت 2 سبتمبر: سعيد الأرتيست – وليد توفيق

الأحد 3 سبتمبر: هشام خرما – غالية بن على

الأثنين 4 سبتمبر: المنشد أحمد العمرى – الشيخ ياسين التهامى

الثلاثاء 5 سبتمبر: محمد محسن

الأربعاء 6 سبتمبر: نسمة محجوب – لينا شاماميان

الخميس 7 سبتمبر: عمر خيرت

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

يصل حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء إلى 45 حفلا، حيث يقام حفلان متتاليان على مسرح المحكى الأول فى الساعة الثامنة مساء أما الثانى يكون فى الساعة العاشرة مساء، هذا إلى جانب حفل يستضيفه مسرح خارجي تم استحداثه وإعداده لاستقبال الجمهور أثناء الدخول، كما تم وضع 5000 مقعد لضيوف المهرجان،إلى جانب شاشات ضخمة لنقل العروض تيسيرا على الجمهور.

الأسعار الجديدة لتذاكر حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وكانت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أعلنت عن الأسعار الجديدة لتذاكر حضور حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ31، والذى يقاوم بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار متمثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

وعدلت دار الأوبرا المصرية أسعار تذاكر دخول حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء لليوم الواحد، ليصبح 60 جنيها بدلا من 20 جنيها، ويتم حجز التذاكر من شباك تذاكر القلعة يوميا قبل مواعيد الحفل، على أن يبدأ الحفل الأول فى الساعة الثامنة مساء والثانى فى العاشرة مساء.