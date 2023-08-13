الأحد 13 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

مهرجان القلعة للموسيقى 2023، تفاصيل الدورة الـ31 والنجوم المشاركين

قلعة صلاح الدين،
قلعة صلاح الدين، فيتو

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة برنامج الدورة الـ 31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار متمثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة. 

 

مهرجان القلعة 2023

وتنطلق فعاليات مهرجان القلعة هذا العام فى الثامنة من مساء الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري، وتتواصل على مدار 15 يوما متصلة حتى الخميس 7 سبتمبر.

 

مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء 

وقال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا إن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته 31 تم تطويره ليتخذ شكلا جديدا يهدف إلى تقديم ألوان إبداعية جادة تناسب أذواق مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، وأضاف أن الفعاليات تشهد مشاركات أولى لعدد من الفنانين المصريين والعرب، إضافة إلى ثنائيات غنائية متنوعة وظهور لعدد من نجوم التسعينيات.

 

وأشار إلى أن عدد الفعاليات هذا العام يصل إلى 45 حفلا، حيث يقام حفلان متتاليان على مسرح المحكى إلى جانب حفل يستضيفه مسرح خارجي تم استحداثه وإعداده لاستقبال الجمهور أثناء الدخول، موضحا أنه تم وضع 5000 مقعد لضيوف الفعاليات.

 

إلى جانب شاشات ضخمة لنقل العروض تيسيرا على الجمهور، وأوضح أن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء من التظاهرات الراسخة وأحد أهم المحافل التى تنظمها وزارة الثقافة ومنذ ميلاده عام 1990 نجح فى تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفنى. 

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الفنانين المشاركين فى مهرجان القلعة

يذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته 31 يشمل عروضا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى.

 

بالإضافة إلى غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن  بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبد العزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

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مهرجان القلعة للموسيقي و الغناء مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا دار الأوبرا المصرية مهرجان القلعة 2023

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