الجمعة 18 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

هشام خرما يحيي حفلا موسيقيا في مهرجان القلعة 3 سبتمبر

الموسيقار هشام خرما،
الموسيقار هشام خرما، فيتو

يحيي الموسيقار هشام خرما حفلا موسيقيا مميزا ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 31، والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري. 

حفل هشام خرما في مهرجان القلعة 

ويقام الحفل في تمام الثامنة من مساء يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر المقبل على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي. 

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من مؤلفات هشام خرما الخاصة التي تدمج الآلات الشرقية والغربية برؤية فنية معاصرة منها أندلس، فيرست فواياج، كن، امل، خلخال، وادي الملوك، الحكاية، ايمان، مركش، بدر، تحرك، الغروب، اليقين، البداية، النهاية الى جانب عدد من الألحان الشهيرة منها حلوة بلادي، شمس الزناتي وغيرها. 

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الموسيقار هشام خرما 

يذكر أن هشام خرما عازف بيانو ومؤلف وموزع موسيقي، قدم العديد من الحفلات الناجحة في مختلف الأماكن الثقافية، وضع العديد من الألحان الدعائية وشارك في أعمال فنية مع شعراء ومطربين مصريين.

وأطلق ألبومين تضمنا توجهاته الموسيقية الإبداعية هما اليقين وكن وسبقهما بألبوم أرابيسك الذي تعاون خلاله مع الموسيقار اليوناني ياني.

إبداعات موسيقية بروح العصر لـ هشام خرما على المسرح المكشوف (صور)

مؤلفات هشام خرما العصرية على المكشوف بالأوبرا

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حفل هشام خرما في مهرجان القلعة الموسيقار هشام خرما مهرجان القلعة 2023 مهرجان القلعة للموسيقى والغناء هشام خرما

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