الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

المقاولون العرب يضم محمود وادي من بيراميدز

المقاولون يضم محمود
المقاولون يضم محمود وادي، فيتو

أعلن نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح ضم محمود وادي مهاجم بيراميدز لمدة موسم واحد. 

ووقع محمود وادي على العقود في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة بالنادي، والكابتن شوقي غريب المدير الفني. 


 وأكد المهندس محمد عادل فتحي، أن النادي أتم إجراءات استعارة اللاعب من نادي بيراميدز.

وحرصت إدارة نادي المقاولون العرب ممثلة في المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة والجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن شوقي غريب على إقامة حفل تكريم للكابتن محمد ناجي جدو مدرب الفريق بعد موافقة النادي على انتقاله للانضمام إلى الجهاز الفني لفريق بيراميدز.

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يأتي هذا في ظل العلاقة الطيبة بين الناديين وبعد ترحيب المقاولون العرب إدارة وجهاز فني بطلب جدو والموافقة على خطوته الجديدة.

وقال محمد ناجي جدو إنه فخور بفترة تواجده في نادي عريق المقاولون العرب والعمل تحت قيادة الكابتن شوقي غريب وأنه تعلم منه الكثير خلال فترة تواجده ضمن الجهاز موجها الشكر لإدارة النادي وللجهاز وزملائه واللاعبين متمنيًا لهم التوفيق.


وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة أن جدو من المدربين الواعدين وأدى عمله بإخلاص طوال فترة وجوده.


وفي نفس الوقت وجه الكابتن شوقي غريب الشكر لمدرب الفريق والروح التي أبداها متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

 

عمر فايد ينتقل لنادي فناربخشة التركي

وكان نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح أعلن إتمام إجراءات انتقال لاعبه عمر فايد إلى نادي فناربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث أرسل النادي الاستغناء الخاص به.

 

ووقع عمر فايد على عقود انتقاله للنادي التركي رسميًّا لمدة 4 مواسم.

 

وتمنى المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي التوفيق لعمر فايد مؤكدًا أنه من العناصر الواعدة في الكرة المصرية وسيكون إضافة لفريقه الجديد وللمنتخبات الوطنية وموجها الشكر للكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على دعمه وعمله منذ اليوم الأول في النادي على تصور واستراتيجية تصدير المواهب والاعتماد على الشباب الواعدين وكان من ضمن سياسته الاعتماد على عمر فايد ومجموعة من الشباب دعمت المنتخبات الوطنية المصرية في كل الفئات.

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