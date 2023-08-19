السبت 19 أغسطس 2023
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رياضة

المقاولون العرب يكرم جدو قبل خطوته الجديدة بالانضمام لجهاز بيراميدز (فيديو)

المقاولون يكرم جدو،
المقاولون يكرم جدو، فيتو

حرصت إدارة نادي المقاولون العرب ممثلة في المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة والجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن شوقي غريب على إقامة حفل تكريم للكابتن محمد ناجي جدو مدرب الفريق بعد موافقة النادي على انتقاله للانضمام إلى الجهاز الفني لفريق بيراميدز. 

يأتي هذا في ظل العلاقة الطيبة بين الناديين وبعد ترحيب المقاولون العرب إدارة وجهاز فني بطلب جدو والموافقة على خطوته الجديدة. 


وقال محمد ناجي جدو إنه فخور بفترة تواجده في نادي عريق المقاولون العرب والعمل تحت قيادة الكابتن شوقي غريب وأنه تعلم منه الكثير خلال فترة تواجده ضمن الجهاز موجها الشكر لإدارة النادي وللجهاز وزملائه واللاعبين متمنيًا لهم التوفيق. 

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة أن جدو من المدربين الواعدين وأدى عمله بإخلاص طوال فترة وجوده. 


وفي نفس الوقت وجه الكابتن شوقي غريب الشكر لمدرب الفريق والروح التي أبداها متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

 

عمر فايد ينتقل لنادي فناربخشة التركي

وكان نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح أعلن إتمام إجراءات انتقال لاعبه عمر فايد إلى نادي فناربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث أرسل النادي الاستغناء الخاص به.

 

ووقع عمر فايد على عقود انتقاله للنادي التركي رسميًّا لمدة 4 مواسم.


وتمنى المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي التوفيق لعمر فايد مؤكدًا أنه من العناصر الواعدة في الكرة المصرية وسيكون إضافة لفريقه الجديد وللمنتخبات الوطنية وموجها الشكر للكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على دعمه وعمله منذ اليوم الأول في النادي على تصور واستراتيجية تصدير المواهب والاعتماد على الشباب الواعدين وكان من ضمن سياسته الاعتماد على عمر فايد ومجموعة من الشباب دعمت المنتخبات الوطنية المصرية في كل الفئات.

 

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وأوضح المهندس محمد عادل فتحي أن عمر فايد كان بمنزلة المشروع لنادي المقاولون العرب لتكرار التجارب المشرفة في الملاعب الأوروبية على غرار النجم محمد صلاح والنجم محمد النني وفي إطار إستراتيجية النادي الواضحة بتصدير المواهب للملاعب الأوروبية.


وقال فتحي إنه من البداية وقبل تلقي أي عروض كان واضحًا بأن عمر فايد سينتقل من المقاولون العرب إلى أوروبا مباشرة وعمل على هذا الهدف حتى تلقى النادي عرض فناربخشة التركي والذي يعد من أعرق الفرق التركية والأوروبية مؤكدا أنه تم رفض العروض المحلية رغبة في تقديم مشروع جديد للكرة المصرية.

 

يذكر أن صاحب الـ 20 عامًا تألق مع المقاولون العرب خلال الموسم الجاري، وبزغ نجمه لتتهافت عليه الأندية الكبرى، إلا أن المقاولون العرب فضل تسويق اللاعب أوروبيًا ليكون على غرار محمد صلاح ومحمد النني.

 

مشوار عمر فايد مع المقاولون

وشارك عمر فايد مع المقاولون العرب في الموسم المنقضي، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية للشباب وعلى موعد مع المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

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