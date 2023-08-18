المقاولون العرب يرحب بقضاء أصغر لاعب بالدوري فترة معايشة في ريال بيتيس الإسباني

المقاولون، رحب نادي المقاولون العرب بفكرة قضاء محمد عبدالناصر لاعب النادي مواليد 2006 فترة معايشة مع نادي ريال بيتيس الإسباني بعد تصدره اختبارات المشروع الخاص باكتشاف المواهب المصرية بكرة القدم.



وشارك لاعب المقاولون العرب في مشروع المواهب أكثر من " 400" لاعب متميز من مصر، نيجيريا، والكونغو، وغانا تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة للتنافس لخوض تجربة الاحتراف في أوروبا، في وجود العديد من وكلاء ومسؤلي الأندية الأسبانية وعلى رأسهم ريال بيتيس وسيلتا فيجو وبلد الوليد.



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وتم استضافة الحدث على ملاعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة واستهدف المشروع الفئة العمرية بداية من سن ١٧ سنة



وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب أن تواجد محمد عبد الناصر في هذا المشروع يأتي تأكيدا لخطة النادي، حيث يعمل النادي منذ فترة طويلة مع اللاعبين المميزين من قطاع الناشئين وهناك رعاية مستمرة من الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول والذي قام بتصعيد عبد الناصر والدفع به في مباريات الدوري الموسم الماضي كأصغر لاعب مشاركة في الدوري المصري.



وأوضح فتحي أن عبد الناصر يتم إعداده بعد احتراف عمر فايد ليكون امتدادا لمواهب نادي المقاولون العرب التي يتم تصديرها لأوروبا وسيتم مناقشة تفاصيل مشاركته في مشروع المواهب الأفريقية والعروض التي تلقاها بما يخدم مصلحته ومصلحة الكرة المصرية ونادي المقاولون العرب.

وأبدى فتحي سعادته بوجود اثنين من المواهب المصرية ضمن 7 لاعبين تم اختيارهم من ضمن 400 موهبة افريقية وهو ما يؤكد أن مصر مليئة بالمواهب وتحتاج الفرصة والدعم لتنافس على مستوى العالم.



المقاولون يسجل رقم مميز بالدوري

وسجل نادي المقاولون العرب رقما مميزا في الدوري الممتاز الموسم الماضي بعدما دفع الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، باللاعب محمد عبدالناصر مواليد 2006 كأصغر لاعب في الدوري المصري الممتاز 2022-2023 أمام الإسماعيلي.



ودفع شوقي غريب باللاعب الصاعد والذي يبلغ من العمر 16 سنة و4 أشهر و8 أيام خلال مباراة المقاولون والاسماعيلي والتي حسمها ذئاب الجبل لصالحه 3-1.



يأتي هذا في ظل سياسة مجلس إدارة النادي برئاسة محسن صلاح، رئيس النادي، ومحمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الإدارة بالاعتماد على الشباب والناشئين وهي السياسة التي ينتهجها الكابتن شوقي غريب المدير الفني منذ توليه المسئولية ونجاحه في تصعيد أكثر من لاعب من قطاع الناشئين ومنح الفرصة الأساسية للمميزين وهو ما أسفر عن احتراف عمر فايد في نادي فناربخشة التركي.