الرياضة تطلق الملتقى الثاني من حديث الشباب العربي لبناء الوعي

تطلق وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالتعاون مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة ، فعاليات المُلتقي الثاني من “حديث الشباب العربي لبناء الوعي”، بمشاركة 100 شاب وشابة من جميع أنحاء الوطن العربي، خلال الفترة من 21 لــ 23 من أغسطس الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب.

يأتي ذلك المُلتقي، احتفالًا بمرور 20 عامًا على التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، وفي إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق 2023 عاما للشباب العربي واحتفالا باليوم العالمي للشباب وتضافر الجهود نحو الاستثمار الأمثل في الشباب العربي

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حيث تتضمن فعاليات الملتقي علي مدار ثلاثة أيام، تنفيذ عدد من الجلسات الهامة حول:" أدوار الشباب، وجهود الدول والحكومات، وجامعة الدول العربية، والمؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني نحو تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتعزيز المواطنة الاقتصادية ومنهجية العمل العربي المشترك، والخروج بنتائج ثرية وتوصيات ومبادرات داعمة للتنمية والتكامل بين الدول العربية الشقيقة.

كما يستهدف المُلتقي:" تعزيز العمل الشبابي العربي المشترك تجاه دعم الاقتصاد العربي من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات البحث العلمي، وريادة الأعمال، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا".

من ناحية أخرى، نظمت وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب، معرضا للمنتجات اليدوية والتراثية بمركز شباب شوبر بمحافظة الغربية.

تضمن المعرض منتجات يدوية تمثل مخرجات للورش الحرفية التي سبق تنفيذها داخل أندية الفتاة والمرأة بالمحافظة، ومنها (عقاده، ديكوباج،بورسيلين، إعادة تدوير لمخلفات المنزل لعمل قطع ديكور)،وشهد المعرض اقبال كبير من رواد المركز.

كما تم عقد ندوة لعضوات أندية الفتاة والتطوع تحت عنوان ترشيد استهلاك المياه، تناولت أهميه المياه وطرق الاستهلاك الامثل للمياه للترشيد.

وتعد إقامة معارض الحرف اليدوية والتراثية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، فرصة جيدة لتسويق المنتجات المعروضة بداخلها، لتشجيع الفتيات ودعمهم من خلال توفير منافذ بيع لهن وعرض منتجاتهن بأسعار مناسبة.

من ناحية أخرى، أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتألق لاعب منتخبنا الوطني مصطفي حسين وزن 67 ك، بعد تأهله لنهائي بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 20 عامًا بالأردن.

وزير الرياضة يشيد بتألق مصطفي حسين في بطولة العالم للمصارعة الرومانية

أكد الدكتور أشرف صبحي، علي استمرار الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة في دعم الرياضة المصرية وتحقيق المزيد من الانتصارات والانجازات على المستوى الدولي.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي أن الوزارة تعمل دومًا علي تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات.

وكان لاعب منتخبنا للمصارعة الرومانية تحت 20 عامًا، قد تغلب على اللاعب الكرواتي في دور ال 32، وتغلب على اللاعب الأذربيجاني بطل العالم العام السابق في دور 16.

كما تغلب علي بطل تركيا في ربع النهائي، ثم تغلب على اللاعب الإيراني بطل آسيا في نصف النهائي، ويتقابل غدًا مع لاعب أرمينيا على الميدالية الذهبية.



وقام أبطال منتخبنا الوطني الأول للمصارعة كيشو وعبد اللطيف، بدعم لاعبي منتخب مصر تحت 20 عامًا في منافساتهم ببطولة العالم بالأردن، وخاصًة بعد تأهل مصطفي حسين للعب علي الميدالية الذهبية غدًا، وكذلك فكري عيسي علي الميدالية البرونزية.