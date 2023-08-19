بعد أحمد دومة، إجراءات طلب الإفراج الصحي عن السجناء

لازال النشطاء والحقوقيون يغردون فرحا بنبأ الإفراج عن أحمد دومة بعفو رئاسي بعد 10 سنوات كاملة في السجن على ذمة عدد من القضايا.

وقدم البعض قوائم أخرى لعدد من السجناء بعضهم يستحق حسب رأيهم إفراجا صحيا، فما الضوابط لتحقيق هذا المطلب لمن يستحق !

ضوابط الإفراج الصحي عن السجناء

ينص القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦، والمعروف باسم قانون تنظيم السجون، على عدد من الضوابط والإجراءات حال طلب الإفراج الصحي من احد السجناء أو قررت السلطات المعنية ذلك.

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أمراض تهدد حياة السجناء

كما نصت المادة 36 على أن كل محكوم عليه يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزًا كليًا يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه.

وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام، وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة.

ويتعين على جهة الإدارة التي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته يُرسل إلى مصلحة السجون لتتبين حالته الصحية توطئةً لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك.

ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبي السجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤي ذلك.

ويعاد المسجون الذي أُفرج عنه طبقًا لما سبق إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبيّن من إعادة الفحص التي يجريها الطبيبان المذكوران أن الأسباب الصحية التي دعت إلى هذا الإفراج قد زالت، ويجوز إعادته أيضًا بأمر من النائب العام إذا غيّر محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها.

الخلل العقلي يستوجب الإفراج الصحي عن السجين

ونصت المادة 35 من القانون أيضا على أن كل مسجون محكوم عليه نهائيًا يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بخلل في قواه العقلية يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه فإذا رأى إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتثبت من حالته نفذ ذلك فورًا، أما إذا اتضح أنه مختلّ العقل ظل بالمستشفى ويبلّغ النائب العام ليصدر أمرًا بإيداعه فيها حتى يبرأ.

وعند شفاء المسجون تبلّغ إدارة المستشفى النائب العام بذلك، فيأمر بإعادته إلى السجن وتستنزل من مدة عقوبته المدة التي قضاها في المستشفى.