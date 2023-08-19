السبت 19 أغسطس 2023
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خارج الحدود

وفد إيكواس يلتقى رئيس النيجر المعزول

رئيس النيجر المعزول،
رئيس النيجر المعزول، فيتو

كشفت تقارير إخبارية اليوم السبت أن وفد إيكواس التقى الرئيس المعزول محمد بازوم.

حسب موقع 24 الإخباري الإماراتي أن وفد إيكواس التقى رئيس النيجر عقب وصوله إلى العاصمة نيامي بعد ظهر اليوم.

 

مباحثات بين المجلس العسكري ووفد إيكواس

بدأت منذ قليل المباحثات بين المجلس العسكري الحاكم - قادة الانقلاب -  في النيجر ووفد إيكواس في العاصمة نيامي.

ووصل وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس إلى نيامي، السبت، في محاولة للقيام بوساطة دبلوماسية جديدة مع الجيش الذي تولى السلطة في النيجر، إثر انقلاب على الرئيس محمد بازوم، بحسب ما أفادت مصادر مقربة من المنظمة الإقليمية.

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إعادة النظام الدستوري بالنيجر

وقالت المصادر إن طائرة الوفد هبطت في مطار نيامي ظهر اليوم، وذلك عقب إعلان رؤساء أركان جيوش دول  إيكواس جهوزيتهم لإرسال قوة عسكرية لإعادة النظام الدستوري بالقوة إلى النيجر.

 

الرئيس النيجيري السابق عبد السلام أبو بكر

ويرأس الوفد الرئيس النيجيري السابق عبد السلام أبو بكر، الذي زار نيامي يوم 3 أغسطس، لكنه لم يلتق بالرجل القوي الجديد في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، ولا بالرئيس المحتجز.

 

لقاء وفد إيكواس مع الرئيس محمد بازوم

وأكد مصدر مقرب من "إيكواس" أن الوفد يريد نقل رسالة حازمة إلى العسكريين في نيامي، ولقاء الرئيس بازوم الذي لا يزال محتجزًا.

وأعلن مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة عبد الفتاح موسى، الجمعة، أن هدف هذه البعثة هو "الاستمرار في اتِّباع المسار السلمي لاستعادة النظام الدستوري" في النيجر.

وتوازيًا، أعلنت "إيكواس" أنَّها "مستعدة للتدخل" العسكري لإعادة النظام الدستوري بالقوة إلى النيجر.

وقال موسى عقب اجتماع لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء في "إيكواس" استمرَّ يومين: "نحن مستعدون للتدخل بمجرد إصدار الأمر. كما تم تحديد يوم التدخل".

من ناحية أخرى قالت أسماء الحسيني، الباحثة في الشأن الأفريقي، إن هناك مخاطر كبيرة جدًّا لقرار الإيكواس بالتدخل العسكري في أزمة النيجر، لأن ذلك قد يؤدي إلى حرب إقليمية تقضي على الأخضر واليابس في المنطقة.

 

المنطقة على حافة حرب إقليمية

وأكدت أسماء الحسيني، أن هناك تضامنًا من بوركينا فاسو ومالي مع قادة الانقلاب في النيج، وأرسلو أسلحة وقوات عسكرية للتصدي لأي هجوم من الإيكواس الأمر الذي ينذر باتساع دائرة القتال لتضم دولا أخرى في القارة السمراء.

 

وأوضحت الحسيني أن التدخل العسكري ما زال الخيار الأخير لأن هناك جهودا سياسية لاحتواء الأزمة بدون حرب، خاصة أن هناك انقساما بين دول الإيكواس ودول الجوار وانقسام دولي أيضًا حول التدخل العسكري في النيجر.

 

 تدخل عسكري

وبدأ الجيش في النيجر في اتخاذ عدة إجراءات عسكرية، وذلك استعدادًا لأي تدخل عسكري من قبل قوات الإيكواس، خاصة بعد إعلان المجموعة أنها اتفقت على التدخل لاستعادة النظام الدستوري في البلاد.

بدء مباحثات المجلس العسكري في النيجر مع وفد إيكواس

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وفد إيكواس المجلس العسكرى رئيس النيجر المعزول

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