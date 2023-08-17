أول تعليق من أحمد فتحي بعد تجديد التعاقد مع بيراميدز

علق أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز على التجديد له والاستمرار بصفوف الفريق السماوي عبر فيديو تم بثه من على سفح الأهرامات.

أول تعليق لأحمد فتحي بعد التجديد لبيراميدز

ووصف نادي بيراميدز أحمد فتحي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:"التاريخ مكمل يبني تاريخ.. أحمد فتحي مستمر مع بيراميدز "

وجاء تعليق أحمد فتحي من على سفح الأهرامات: “التاريخ متقدرش تغيره..لكن بخطوات مدروسة تقدر تحدد طموحاتك.. عشان التاريخ بيتبني هنا.. أنا مكمل في بيراميدز”.

أعلن نادي بيراميدز تجديد تعاقد الجوكر أحمد فتحي ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعدما انتهى تعاقده بنهاية الموسم الماضي في إطار في إطار خطة الإدارة التنفيذية لنادي بيراميدز في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر استعدادا للمرحلة المقبلة، والإبقاء على العناصر المهمة بالفريق وأصحاب الخبرة.

بيراميدز يعلن التجديد لأحمد فتحي

ويعد أحمد فتحي واحدا من أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية، سواء مع الأندية أو المنتخبات طوال السنوات الماضية، وقرر النادي تجديد عقده ليستمر مع الفريق في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها ووجوده إضافة قوية لبيراميدز الذي يستعد للمشاركة الأولى في دوري أبطال أفريقيا منتصف شهر سبتمبر المقبل.

بيراميدز يعلن ضم بوبو

وأعلن نادي بيراميدز حصوله على خدمات لاعب الوسط الدولي محمد رضا بوبو قادما من صفوف نادي فيوتشر، ضمن خطة التعاون المشترك لتعزيز العلاقات بين الناديين اللذين يمثلان مصر في بطولات الأندية الأفريقية خلال الموسم المقبل، وذلك بما يخدم مصلحة الكرة المصرية ويساهم في تطويرها وفق علاقة جيدة تجمع إدارة الناديين.

بيراميدز يضم رسميا محمود مرعي

أعلن نادي بيراميدز رسميا حصوله على خدمات المدافع الدولي محمود مرعي قادما من صفوف نادي فيوتشر، ضمن خطة التعاون المشترك لتعزيز العلاقات بين الناديين اللذان يمثلان مصر في بطولات الأندية الأفريقية خلال الموسم المقبل، وذلك بما يخدم مصلحة الكرة المصرية ويساهم في تطويرها وفق علاقة جيدة تجمع إدارة الناديين.

ويعد محمود مرعي إضافة قوية لخط دفاع نادي بيراميدز الذي يستعد لخوض العديد من المنافسات المحلية والقارية، والبداية منتصف سبتمبر المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يضم مهند لاشين

وأعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع مهند لاشين قادما من نادي فيوتشر، وتعتبر تلك الصفقة الخامسة للفريق السماوي هذا الموسم.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر تويتر قائلة "مقاتل في خط الوسط، مانع هجمات الخصوم عاد لناديه مرة أخرى، مرحبًا بك في بيتك مهند".

بيراميدز يعلن التعاقد مع سيف جعفر

وكان نادي بيراميدز أعلن تعاقده بشكل رسمي مع لاعب الوسط الشاب سيف فاروق جعفر، في صفقة انتقال حر بداية من الموسم الجديد.

وسيف فاروق جعفر هو واحد من أهم المواهب التي ظهرت خلال السنوات الماضية في الكرة المصرية وأظهر إمكانيات رائعة، خلال مشاركاته طوال الفترة الماضية.

بيراميدز يعلن ضم يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك

وكان قد أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع المهاجم الشاب يوسف أسامة نبيه، لاعب الزمالك السابق في صفقة انتقال حر، في إطار رؤية وخطة النادي للاعتماد على اللاعبين الواعدين ودعم الفريق بأفضل اللاعبين والمواهب الشابة.

بيراميدز يتعاقد مع المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي

وكان نادي بيراميدز أعلن تعاقده بشكل رسمي مع الهداف الدولي الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم نادي يانج أفريكانز التنزاني، لدعم خط الهجوم في الموسم الجديد.

وفيستون مايلي هو مهاجم دولي من الكونغو الديمقراطية ويبلغ من العمر ٢٩ عامًا، وسبق له تمثيل نادي فيتا كلوب الكونغولي، قبل أن يرتدي قميص يانج أفريكانز منذ ٢٠٢١.

رسميا.. مصطفى فتحي مستمر مع بيراميدز

وكان قد أعلن نادي بيراميدز الحصول على خدمات مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري وذلك عقب الإعارة لمدة موسم مع النادي.

ووقع مصطفى فتحي عقود انتقاله نهائيا لصفوف نادي بيراميدز لعدة سنوات مقبلة، بعدما أنهى النادي جميع الإجراءات مع التعاون السعودي لإتمام تفاصيل التعاقد.

بيراميدز يضم أمو المقاصة

أنهى نادي بيراميدز إجراءات التعاقد مع محمد عادل "أمو" لاعب فريق مصر المقاصة أحد أندية دوري المحترفين تدعيما لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبلغ محمد عادل 24 عاما ويجيد اللعب في مركز الظهير والجناح الأيمن بجانب دور الارتكاز الدفاعي.

وشارك محمد عادل مع المقاصة في الموسم قبل الماضي بالدوري الممتاز قبل هبوط الفريق لدوري القسم الثاني.

ومن المنتظر أن يعلن بيراميدز عن ضم أمو رسميا خلال الأيام القادمة.

Advertisements

صفقات بيراميدز

ويعد محمد عادل ثامن صفقات بيراميدز للموسم الجديد بعد التعاقد مع مصطفي فتحي لاعب التعاون السعودي وثنائي الزمالك يوسف أسامة نبيه، وسيف فاروق جعفر وضم ثلاثي فريق فيوتشر مهند لاشين ورضا بوبو ومحمود مرعي "خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حيث نجح مسئولي بيراميدز في حسم صفقة اللاعبين الثلاثة من فيوتشر بما يقرب من 120 مليون جنيه والكونغولي فيستون مايلي، مهاجم يانج أفريكانز التنزاني.