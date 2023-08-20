6 أحكام تتعلق بإلقاء السلام والرد عليه، و21 حالة لا يجب فيها

من المعروف قطعا إن إلقاء السلام سنة على الفرد والمجموع، بينما رده فرض عين على الفرد وفرض كفاية علي المجموع امتثالا لقول الله تعالى{وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} ولقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي الكريم قال: «والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم» وفي هذا التقرير جمعنا لكم 6 أحكام تتعلق بإلقاء السلام والرد عليه والحالات التي يجب فيها.

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6 أحكام تتعلق بإلقاء السلام والرد عليه

1 - حكم إلقاء السلام والرد عليه

وقالت دار الإفتاء المصرية إنَّ إلقاء السلام - في حق غير المشتغل بشيء - سُنَّة عين على مَن انفرد، وسُنَّة كفائيَّة على الجماعة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ» رواه الإمام مسلم في «صحيحه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة.

أمَّا رَدُّ السلام ففرض عينٍ على مَن انفرد، وفرض كفائي في حقِّ الجماعة، بحيث يأثموا جميعًا بتركه، ويسقط الإثم بردِّه مِن أحدهم؛ لما رواه الإمام مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلاَمِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ»، وهو ما ذهب إليه فقهاء الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة.

6 أحكام تتعلق بإلقاء السلام والرد عليه

2- حكم إلقاء السلام أثناء الوضوء وحكم رده

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، حول الحكم الشرعي لإلقاء السلام على الشخص الذي يتوضأ وما حكم رد السلام أثناء الوضوء، وأوضحت دار الإفتاء أنَّ إلقاء السلام على المنشغل بالوضوء أمر مشروعٌ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وليس هناك مانع شرعي لإلقاء السلام، وبالتالي فإن الأمر جائز، وكلك رد السلام أثناء الوضوء، فقد أشارت دار الإفتاء إلى أنَّه أمر مشروع، وذلك لإمكان الجمع بين فضيلتي ردِّ السلام وما هو فيه مِن الوضوء مِن غير أن يؤدي إلى قطع شيء تجب إعادته.

3- هل يجب رد السلام المسموع في الراديو أو التلفاز

"هل يجب علي رد التحية إذا سمعت السلام في الراديو أو التلفاز أو قرأته؟" هكذا سئل الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، في أحد مجالسه العلمية، ليجيب مؤكدًا أنه "لا يجب وإنما يجوز"، فلا بأس أن يرد الإنسان السلام حين يلقى عليه في التلفاز أو الراديو وغير ذلك، لكنه يؤكد أنه لا يجب عليه ذلك.

وليس معنى عدم وجوب رد السلام أنه غير جائز، بل إذا رد الإنسان السلام فسوف يثاب عليه، "مش كل حاجة مش واجبة متنفعش"، وأوضح جمعة أن ذلك مثل صلاة النافلة وصوم الست من شوال، أما السلام بالتليفون ونحوه لا يقاس على السلام بالتلفزيون والراديو ومثليهما، ففي التليفون هناك سماع وإجابة وقول ورد، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي ونحوها، فحينها يجب رد السلام، لأن المقابل يدرك.

6 أحكام تتعلق بإلقاء السلام والرد عليه

4- ما حكم إلقاء السلام عند دخول المسجد وما حكم الرد عليه؟

سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، كالآتى: السلام تحية المسلمين بعضهم لبعض عموما، إلا فيما استثناه الدليل، وحكم السلام أنه سنة وقربة لمن دخل على قوم فى المسجد، أو فى أى مكان يسلم عليهم، فليس فى نصوص الشريعة ما يمنع منه بالنسبة لمن دخل المسجد، فيشرع لمن دخل المسجد أن يبدأ من فيه بالسلام، بما لا يزعج المصلين أو يشغلهم، وقد ثبت ذلك فى حديث المسيء فى صلاته فقد سلم على النبى صلى الله عليه وسلم فى المسجد بعد أن صلى ركعتين فرد عليه النبى صلى الله عليه وسلم.

ويجب رد السلام على من ألقى عليه السلام، والرد يكون مثل التحية، أعنى فى ألفاظها مثل التحية، وهم يردون عليه مثل ما قال أو يزيدونه، قال تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} فالرد واجب مثل التحية، والزيادة مستحبة، فإذا قال: السلام عليكم. وجب عليهم أن يقولوا: وعليكم السلام. فإن زادوه: ورحمة الله. فهو أفضل، وإن زادوه: وبركاته، كان أفضل، وإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله. وجب عليهم أن يقولوا: وعليكم السلام ورحمة الله. وإن زادوه: وبركاته. كان أفضل، فإن قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجب عليهم أن يقولوا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعنى: رده، هذا ردها،وهذه هى النهاية فى السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعليهم أن يردوها.

فإذا زادوه بعد ذلك: كيف حالك؟ بارك الله فيك، كيف أولادك؟ كل هذا طيب، هذا من الزيادة الطيبة. هذا إذا كان قد مر على قوم بالمسجد قبل أن يصل إلى المكان الذى سيصلى فيه.

أما إذا كان الناس فى مكان فى المسجد ودخله ولم يمر بهم عند دخوله فإنه يبدأ بتحية المسجد ثم الذهاب إليهم والسلام عليهم. ففى الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل... فهذا الحديث يدل على أنه يبدأ بتحية المسجد قبل الصلاة لمن لم يمر بالناس قبل المكان الذي سيصلي فيه، واستدل به بعض أهل العلم على البدء بتحية المسجد مطلقا.

6 أحكام تتعلق بإلقاء السلام والرد عليه

5- حكم إلقاء السلام على قارئ القرآن؟

اختلف الفقهاء في إلقاء السلام على القارئ للقرآن ونحوه، وقال ابن حجر في فتح الباري: وأما المشتغل بقراءة القرآن، فقال الواحدي: الأولى ترك السلام عليه، فإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة، وإن رد لفظا استأنف الاستعاذة وقرأ.

وذكر الإمام النووي في إجابته عن سؤال: «ما حكم إلقاء السلام على قارئ القرآن؟»: «وفيه نظر، والظاهر أنه يشرع السلام عليه، ويجب عليه الرد. ثم قال: وأما من كان مشتغلا بالدعاء مستغرقا فيه مستجمع القلب، فيحتمل أن يقال هو كالقارئ، والأظهر عندي أنه يكره السلام عليه لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل.

وأجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال كيف أرد السلام وأنا أقرأ القرآن؟ وذلك خلال فتوى مسجلة له قائلًا: إن السلام مستحب ورده واجب، ومن ألقى عليك السلام وجب عليك رده، لأنه لو لم ترد السلام فتكون خالفت الواجب وتكون عاصيا ومذنبا وأوضح: أن من كان يقرأ القرآن وألقى عليه آخر السلام فلا يجب عليه أن يقطع قراءة القرآن ليرد السلام.

6- 21 حالة لا يجب فيها رد السلام

وذكر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، في أحد مجالسه العلمية، أن الإمام السيوطي عد واحدا وعشرين حالة لا يجب فيها رد السلام.

وأوضح قائلًا أنه واجب إلا على من بصلاة أو بأكل شغل أو ذكر أو تلاوة أو ادعية، أو حج أو قراءة أو تلبية، أو في قضاء حاجة الإنسان، أو في الإقامة أو الإنسان، أو سلم الطفل أو السكران، فالطفل حين يلقي السلام وهو مازال لا يدرك معنى السلام، وأيضًا من ضمن من لا يجب رد السلام بحاله، شابة يخشى بها افتتان، أو نائم، فيحلم وهو نائم ويقول السلام عليكم، "هترد عليه فين ؟ مفيش مقابلة"، أو كان في الحمام أو مجنون، وغيرها من الحالات التي عددها الإمام السيوطي، ويقول جمعة أن المجنون فاقد العقل ولا يحدث معه التواصل الذي أمرنا الله به لوجوب رد السلام.