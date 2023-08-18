20 موطنا للصلاة على النبي و10 مواطن تكره فيها الصلاة عليه

الصلاة على النبي.. "إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما" هكذا جاء الأمر بالصلاة علي النبي الكريم صلي الله عليه وسلم في القرآن الكريم، وقال علماء وفقهاء الشريعة أن الصلاة علي النبي هي من المقربات إلى الله تعالى كما أنها امتثال لأمر الله وأمر رسوله بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وإليكم 20 موطنا للصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم و10 مواطن تكره فيها الصلاة عليه

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مواطن الصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم

(1) الصلاة عليه-عليه السلام - في التشهد الأول والأخير: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: « قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم ».



(2) عند الآذان والإقامة: ( قال - عليه السلام - إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا..).



(3) يوم الجمعة وليلتها: ( قال النبي - عليه السلام-: أكثروا الصلاة على يوم الجمعة، وليلة الجمعة فمن صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا).



(4) في الصباح والمساء:(قال النبي - عليه السلام-: من صلى على حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا، أدركته شفاعتي يوم القيامة).

مواطن الصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم

(5) في المجالس وعند اجتماع القوم قبل تفرقهم: ( قال النبي – عليه السلام-: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم).

ترة: يعني نقصانا وحسرة وندامة، وقيل: تبعة ومعاتبة.

(6) عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم:(قال النبي –عليه السلام-: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي).

(7) في كل وقت وحين أول النهار وآخره: (قال النبي –عليه السلام-: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة). قال –عليه السلام-: (من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة)

(8) عند الدعاء: عن فضالة بن عبيد قال: ( سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه فقال له أولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدع بعد بما شاء).

(9) عند دخول المسجد وعند الخروج منه: عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم).

وعند الترمذي " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ) انتهى كلامه.

(10) عند الصفا والمروة: عَنْ وَهْبِ بْنِ الأَجْدَعِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ قَالَ: إِذَا قَدِمَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ حَاجًّا، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَلْيُصَلِّ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنَ، ثُمَّ لِيَبْدَأْ بِالصَّفَا فَيَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ، فَيُكَبِّرُ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ حَمْدًا لِلَّهِ وَثَنَاءً عَلَيْهِ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَسَأَلَ لِنَفْسِهِ، وَعَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذَلِكَ..

مواطن الصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم

(11) بعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة:عن الشعبي قال: أول تكبيرة من الصلاة على الجنازة ثناء على الله عز وجل والثانية صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثالثة دعاء للميت والرابعة السلام

عن ابن عمر: أنه يكبر على الجنازة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: اللهم بارك فيه وصل عليه واغفر له وأورده حوض نبيك صلى الله عليه وسلم.



(12) عند الوقوف على قبره صلى الله عليه وسلم:عن عبدالله بن دينار أنه قال: رأيت عبدالله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.



(13) عند القنوت:عن قتادة عن عبدالله بن الحارث:أن أبا حليمة معاذ كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت.



(14) أثناء صلاة العيد: عن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال لهم إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه قال عبد الله تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تقرأ ثم تكبر وتكرع ثم تقوم وتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي محمد ثم تدعو وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل ذلك ثم تركع فقال حذيفة وابو موسى صدق أبو عبد الرحمن.

مواطن الصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم

(15) عند القيام من المجلس: عن عثمان بن عمر قال سمعت سفيان بن سعيد ما لا احصي إذا أراد القيام يقول صلى الله وملائكته على محمد وعلى انبياء الله وملائكته.

(16) في خطبة الجمعة:

ذكر ابن القيم الدليل على مشروعية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد عن عون بن أبى جحيفة، كان أبى من شرط علي ّ، وكان تحت المنبر، فحدثني: أنه صعد المنبر - يعنى عليًا -رضي الله عنه - فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي - - صلى الله عليه وسلم - - وقال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، والثاني عمر " وقال: " يجعل الله الخير حيث كان ".

(17) عند الهم والشدائد وطلب المغفرة:

عن أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللَّهَ، اذْكُرُوا اللَّهَ، جَاءَتْ الرَّاجِفَةُ، تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ "قَالَ أُبَيٌّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ، فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟ فَقَالَ: " مَا شِئْتَ "قَالَ قُلْتُ: الرُّبُعَ؟ قَالَ: " مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ "قُلْتُ: النِّصْفَ؟ قَالَ: " مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ "قَالَ قُلْتُ: فَالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: " مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ "قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا؟ قَالَ: " إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ ".

(18) عند التذكير وتبليغ العلم إلى الناس:

عن جعفر بن برقان، قال: كتب عمر بن العزيز: أما بعد فإن أناسًا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإن الناس من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا جاءك كتابي هذا، فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين، ودعاؤهم للمسلمين عامة، ويدعو ما سوى ذلك.

(19) عند خطبة الرجل المرأة.



(20) عقب ختم القرآن.



21ـ إذا ارتكب العبد ذنبًا لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: “صلوا علي فإن الصلاة علي كفارة لكم”

مواطن الصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم

10 مواضع تكره فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

حدد فقهاء الشريعة 10 مواضع تكره فيها الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم تم جمعها فيما يلي

وتترك الصلاة للترفيع على الرسول المصطفى الرفيع

لذابح وعاطس وبائع وذي تعجب وللمجامع

وعند أكل ولدى العثار ثمت هناك مواضع الأقذار

وفي قضا الحاجة والحمام عشرة هي على التمام