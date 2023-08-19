السبت 19 أغسطس 2023
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دين ودنيا

ما حكم حرمان الفتاة من الميراث بحجة مصاريف التعليم أو الجواز؟

الدكتور عويضة عثمان،
الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء،فيتو

أجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال، ما حكم الشرع فى إن الأخ أو الأب يحجب ميراث الفتاة بحجة إنه صرف عليها فى التعليم أو تجهيزها للزواج؟.

حكم الشرع في منع المرأة من الميراث

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"،: "يجب ألا يعلو صوت الإنسان على أحكام القرآن، طيب ما الابن بيكلف أكثر فى التعليم والتجهيز، وكمان الابن غير واجب عليه تجهيزه لكن واجب عليه تجهيز ابنه".

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واستكمل: "المفروض الولد أًصلا بعد اتمام تعليمه يشق طريقه بنفسه، لكن البنت لازم تجهز وتعلم وتأخذ ميراثها كمان، لكن منعها من الميراث بحجة تعليمها وتجهيزها ده ظلم كبير، زكل كلامهم ده حجج كبيرة".

هل يجوز التفضيل بين الأبناء في الميراث
 

وفي سياق متصل قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء تحدثوا في تفضيل الأبناء في الميراث، لافتا إلى أن بعض الفقهاء أجازوا التفضيل ما دام يوجد مبرر شرعي.  

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج  "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"،: "المبرر الشرعى، يعنى واحد عنده أولاد صغار، لم يرتب لهم حياتهم، وأمامهم مشوار طويل، هنا قال العلماء لا مانع من التفضيل بما يساوى ما أنفق على الكبار".

واستكمل: "يعنى لو شخص عنده بنتين من سيدة أخرى، وهو كبير وأبناؤهم كلهم كبار تزوجوا وتعلموا وأمن لهم معيشتهم، لكن البنتين لم يأمن لهم مستقبلهم يجوز هنا أن يفضل فى الميراث لأنهم صغار ومحتاجين قدر مع أنفق على أقائهم الكبار".

أحكام الميراث 


وقال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك حكمة من تشريع الميراث كما أنزله الله سبحانه وتعالى، ولذا وجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، لأن مرد الأمر كله لله، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى عندما يأمرنا بشئ فإنه يأمرنا بالخير.
 

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "العقل البشرى لا يتوافق على شيء فى فريق يقولك المرأة لا يحق لها أنت ترث، وفى فريق تانى يقولك لأ المرأة مظلومة فى حقها، ويجب المساواة، فأفكارنا كلنا من نابع أنفسنا ووجهات النظر والثقافة فقط، فعلينا أن نتبع الأمر الإلهي فقط هو الذى خلق الذكر والإنثى، فهو العدل والعليم ببواطن الأمور وظواهرها، فعلينا أتباعه حتى تستقيم حياتنا". 
 

واستكمل: "لاقى حد يقولك ليهخ المرأة تورث، إزاى أورث فلوسى ومالى إلى ناس غريبة عنى، لأن بنته تزوجت راجل تانى وبالتالى فأولاده  ليس من عائلته، فتلاقى ممكن الأب نفسه هو اللى يحرم بنته من الميراث، فكل دى أمور جاهلية وقطع للأرحام واعتراض على أمر الله، إحنا فى حاجة غريبة تلاقى الزوج زعلان إن مراته لم ترث، وفى نفس الوقت يحرم أخته من الميراث".

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أمين الفتوى: يجوز التفضيل بين الأبناء في الميراث في هذه الحالة

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