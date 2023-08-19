الأزمة الليبية، قمة ثلاثية بين المنفي وعقيلة صالح وحفتر في بنغازي لهذا السبب

تستضيف مدينة بنغازي، اليوم السبت قمة ثلاثية بين محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي.

مسار الانتخابات المزمع إجراؤها

وذكرت مصادر لوكالة "نوفا" الإيطالية أن اللقاء يهدف إلى تنسيق الجهود خلال المرحلة المقبلة، في ظل التطورات الأخيرة التي شهدها الوضع في ليبيا، ومسار الانتخابات المزمع إجراؤها، وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة".

خارطة الطريق

وأكدت المصادر وصول المنفي إلى بنغازي صباح اليوم، وكان استقباله بمطار بنينا الدولي عقيلة صالح.

Advertisements

واعتمد مجلس النواب الليبي الأربعاء الماضي في جلسته بمدينة بنغازي خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة “6+6” المُشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، مع إدخال بعض التعديلات والملاحظات التي اقترحها النواب.

الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أيضًا فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يومًا بدءًا من تاريخ اعتماد خريطة الطريق.

وشدد صالح على أن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة دون غيره، وأن الثقة تمنح على أساس البرنامج الذي تتقدم به الحكومة وطريقة عملها.