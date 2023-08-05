فوائد الثوم على الريق، يقوي المناعة ويحسن صحة المعدة

فوائد الثوم على الريق، من المهم فهم كيفية عمل الثوم عند تناوله على الريق، حتى يمكن تحمل تناوله، بطعمه اللاذع، فتعد فوائد الثوم على الريق، للصحة، عديدة ومذهلة، ويمكن تحمل طعمه من الاستفادة من فوائد تناوله على الريق.



وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد الثوم على الريق، عديدة، وتتمثل في؛ تقوية جهاز المناعة، كما أنه يعمل كالسحر لمن يصاب بالبرد والسعال، كما أن عند تناوله على الريق، يمكن أن يساعد في تحسين صحة الأمعاء، ويخفف من مشاكل صحية، مثل الإمساك وآلام المعدة.

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فوائد الثوم على الريق

فوائد الثوم

وتستعرض الدكتورة لورا، في السطور التالية أهم فوائد الثوم على الريق.

غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة الطبيعية التي يمكنها علاج مختلف الالتهابات، ولذلك ينصح الأشخاص الذين يعانون من التهابات الحلق ونزلات البرد والأمراض الأخرى التي تسببها التهاب الأعضاء بتناول الثوم على الريق.

محاربة الكوليسترول

إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول، فالثوم هو الحل. أضف هذه العشبة الرائعة إلى نظامك الغذائي اليومي وشاهد مفعولها السحري. من المعروف أن الثوم له خصائص يمكن أن تخفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار.

يساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم

من فوائد الثوم على الريق، أنه يمكن أن يساعد في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، ويمكنه أن يخفض ضغط الدم المرتفع.

يحارب نزلات البرد

علاج رائع لمحاربة البرد والسعال هو تناول الثوم. من المعروف أن الثوم يعزز وظيفة الجهاز المناعي، وبالتالي يعزز مقاومة الجسم للمضاعفات الناتجة عن نزلات البرد.

الثوم وفوائده

منخفض السعرات الحرارية

ولا خوف من تناول الثوم على الريق، في مسألة الوزن، فيعد الثوم من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، كما أن فص واحد من الثوم الطازج (3 جرامات) يحتوي على 4.5 سعرات حرارية، و0.2 جرام من البروتين، و1 جرام من الكربوهيدرات.