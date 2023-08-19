لحظة مقتل إسرائيليين جنوب نابلس بالضفة الغربية (فيديو)

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليوم السبت مقتل إسرائيليين في عملية إطلاق نار بحوارة، جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه جرى إطلاق نار نحو إسرائيليين عند مغسلة سيارات من قبل سيارة عابرة فرت من مكان الحادث، ليرتفع عدد القتلى الإسرائيليين منذ بداية العام إلى 31، وهو رقم قياسي يسجل في أقل من عام.



وأشارت إلى أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تلاحق السيارة التي نفذت العملية.

وعقب العملية قامت قوات الاحتلال بإغلاق عدة محاور في نابلس.

وكان قد اتهم مسؤول فلسطيني دولة الاحتلال بقتل عشرات الأطفال واحتجاز آخرين منذ مطلع العام الجاري 2023.

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مقتل عشرات الأطفال على يد قوات الاحتلال

ولفت عايد أبو قطيش مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بأن السلطات الإسرائيلية قد قتلت31 طفلًا في الضفة الغربية، و6 آخرين في قطاع غزة منذ بداية العام الحالي.

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن أبو قطيش تصريحات، قال فيها إن "سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز 160 طفلًا، بينهم 21 طفلًا في الاعتقال الإداري.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى "تصاعد عمليات القتل والاعتقال التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين بشكل غير مسبوق"، معبرا عن عدم توفر حماية للأطفال الفلسطينيين من قبل المجتمع الدولي، وعدم محاسبة إسرائيل على جرائمها، بحسب قوله.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين جنوب شرق رام الله في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "الشاب قصي جمال معطان "19 عامًا"، استشهد متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين هاجموا القرية"، فيما كان الهلال الأحمر قد أعلن عن إصابة خطيرة برصاص القوات الإسرائيلية في قرية برقة جنوب شرق رام الله.



وكان قد كشف تقرير فلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي صعّد خلال العام الجاري من استهدافه لـ أطفال فلسطين بالاعتقال والتنكيل بهم.

وأوضح مركز فلسطين لدراسات الأسرى في تقرير له، أنه رصد 570 حالة اعتقال، استهدفت القاصرين خلال النصف الأول من العام، غالبيتهم من مدينة القدس المحتلة.



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