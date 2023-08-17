فنزويلا ترفع تمثيلها الدبلوماسي لدى فلسطين
أعلنت دولة فنزويلا، اليوم الخميس، رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى دولة فلسطين من مكتب تمثيل، إلى سفارة.
موقف فنزويلا الداعم
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرار، واعتبرت أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لاعتراف فنزويلا بدولة فلسطين بتاريخ 29 أبريل 2009، وتأكيدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وعلى موقف فنزويلا الداعم والثابت لفلسطين وحقوق شعبها على المستويات كافة.
القضية الفلسطينية
وعبرت الوزارة في بيانها "عن امتنانها وشكرها للجمهورية الفنزويلية البوليفارية رئيسا وحكومة وشعبا، على دعمهم اللامحدود للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ولهذا القرار الشجاع الذي يساهم في تجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية".
انتهاكات واضطهاد
وقالت الوزارة في بيانها إن القرار جاء "في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات تهميش وتصفية ولما يتعرض له شعبنا من انتهاكات واضطهاد وظلم تاريخي جراء استمرار الاحتلال الذي طال أمده".
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