اتهامات لإسرائيل بقتل 31 طفلا فلسطينيا منذ مطلع 2023

اتهم مسؤول فلسطيني اليوم السبت دولة الاحتلال بقتل عشرات الأطفال واحتجاز أخرين منذ مطلع العام الجاري 2023.

مقتل عشرات الأطفال على يد قوات الاحتلال

ولفت عايد أبو قطيش مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بأن السلطات الإسرائيلية قد قتلت 31 طفلًا في الضفة الغربية، و6 آخرين في قطاع غزة منذ بداية العام الحالي.

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن أبو قطيش تصريحات، قال فيها إن "سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز 160 طفلا، بينهم 21 طفلا في الاعتقال الإداري.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى "تصاعد عمليات القتل والاعتقال التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين بشكل غير مسبوق"، معبرا عن عدم توفر حماية للأطفال الفلسطينيين من قبل المجتمع الدولي، وعدم محاسبة إسرائيل على جرائمها، بحسب قوله.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين جنوب شرق رام الله في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "الشاب قصي جمال معطان "19 عاما"، استشهد متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين هاجموا القرية"، فيما كان الهلال الأحمر قد أعلن عن إصابة خطيرة برصاص القوات الإسرائيلية في قرية برقة جنوب شرق رام الله.



وكان قد كشف تقرير فلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي صعّد خلال العام الجاري من استهدافه لـ أطفال فلسطين بالاعتقال والتنكيل بهم.

وأوضح مركز فلسطين لدراسات الأسرى في تقرير له، أنه رصد 570 حالة اعتقال، استهدفت القاصرين خلال النصف الأول من العام، غالبيتهم من مدينة القدس المحتلة.



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