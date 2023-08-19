السبت 19 أغسطس 2023
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خارج الحدود

وصول سفيرة أمريكا الجديدة إلى النيجر دون تقديم أوراق اعتمادها

النيجر، فيتو
النيجر، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، وصول سفيرة واشنطن إلى نيامي كاثلين فيتزجيبون، لتسريع الوصول إلى حل سياسي، وذلك بناء على توجيه من وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

سفيرة واشنطن إلى نيامي

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان صادر عنها أن سفيرة واشنطن إلى النيجر لن تقدم أوراق اعتمادها في الوقت الراهن، بسبب الأزمة الحالية.

ولفتت إلى أن وصول سفيرة واشنطن إلى النيجر لا يعني أي تغيير في سياسة واشنطن، حيث إن مهمة السفيرة هي التركيز على الحفاظ على النظام الدستوري.

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خبرة كبيرة ومتخصصة في غرب إفريقيا

وأكدت أنها بصفتها دبلوماسية رفيعة المستوى تتمتع بخبرة كبيرة ومتخصصة في غرب إفريقيا، فهي في وضع فريد لقيادة جهود الحكومة الأمريكية لدعم المجتمع الأمريكي والحفاظ على الديمقراطية التي اكتسبتها النيجر بشق الأنفس.

حل دبلوماسي

وأوضحت "سينصب عملها على الدعوة إلى حل دبلوماسي يحافظ على النظام الدستوري في النيجر والإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته وجميع المحتجزين بشكل غير قانوني".

تعزيز الأمن والاستقرار

وشددت على التزام أمريكا بالعمل مع الشركاء الأفارقة، بما في ذلك الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)، لتعزيز الأمن والاستقرار والحكم الديمقراطي وسيادة القانون في منطقة الساحل.

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